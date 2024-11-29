冷氣機「連開2個月沒關」終遇災難級畫面！師傅教1招零成本洗冷氣

天氣逐漸轉涼，你家的冷氣機還在開嗎？近日有網友分享，他家中冷氣連續開了兩個月未關機，準備自行拆機清洗，沒想到一打開發現風鼓上積滿厚厚的霉菌和灰塵，事實上，台灣冷氣師傅張祺勵曾指出，若風鼓未定期清潔，會影響室內機運作，室外機更會因為「感測室內溫度不夠低」，使壓縮機持續發力運作，長期下來造成電費貴上2倍至3倍。



一名網友表示，這是他家冷氣連續運轉2個月都沒有停機後的風鼓狀況，並直呼「好恐怖」。（Facebook / @水電DIY技術研習社）

冷氣開兩個月沒關「積滿霉菌灰塵」超耗電

一名網友於Facebook群組「水電DIY技術研習社」分享一張照片，只見風鼓上方堆積着厚厚的灰塵，甚至連冷氣機內部也佈滿黑色污垢，他表示這是他家冷氣連續運轉2個月都沒有停機後的風鼓狀況，並直呼「好恐怖」。

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貼文曝光後，網友們紛紛留言表示：

．「兩個月不可能變這樣，一定屋內超髒才導致加速堆積灰塵」

．「這個強力水柱打下去應該很療癒」

．「這是在工業區的空氣嗎？」

．「你這兩個月看起來像用了20年」

．「你家空氣真恐怖」



事實上，台灣冷氣師傅張祺勵曾於「清涼冷氣專家」指出，冷氣在運作時會逐漸累積灰塵，若沒有定期清潔，會影響室內機的效能，室外機則會因為「感測室內溫度不夠低」，使壓縮機持續運轉，長期下來讓電費增加2到3倍。

張祺勵建議，若家中有寵物或冷氣使用頻繁，建議一年半要清洗一次；若使用頻率不高，可以4至5年清洗一次。此外，也可以翻開冷氣葉片檢查風鼓是否積滿灰塵，或者是否有霉味，以判斷是否需要找專業師傅進行清潔保養。

零成本DIY清洗冷氣小撇步

「空調小教室」的冷氣師傅老柯分享了零成本的清潔方法，所需工具包括抹布、棉花棒以及有刷頭的吸塵器。首先，打開冷氣室內機並取下濾網，將濾網用清水清洗後陰乾，接着用吸塵器輕輕吸取蒸發器鐵片上的髒污，完成後用抹布擦拭冷氣出風口的灰塵。

老柯指出，冷氣不涼的主因常常是風鼓，因為風鼓容易累積髒污影響出風效率，此時可以用棉花棒清理風鼓凹槽內的灰塵，完成這些步驟後冷氣基本上就能恢復涼風。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣開兩個月沒關「積滿霉菌灰塵」超耗電！空調師傅教1招零成本清潔方法，省下大筆電費】