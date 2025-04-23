冷氣機｜仲夏將至準備開工！濾網「這樣洗這樣乾」再做1事更慳電
撰文：TVBS新聞網
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天氣越來越炎熱，不少人家裏冷氣已經準備要開工，不過電費問題時常引發困擾。台電曾在Facebook專頁分享，吹冷氣想省電的話，清洗濾網是必要的，不僅可以讓冷房效果與循環空氣品質更好，每年也可省約10%用電。台電也教大家如何正確洗濾網。
台電曾在Facebook專頁「台電電力粉絲團 」提醒，冷氣使用前，別忘了要先清潔冷氣外部，先將機身表面與出風口擦拭乾淨，接着清洗濾網，使用清水或中性清潔劑沖洗，切記不要大力刷，用軟毛刷清洗即可；清洗完後陰乾或輕拭乾，別放在陽光下曝曬，這樣做可以冷房效果與循環空氣品質更好。
台電建議大家2至3週定期清洗濾網，如果發現內部風輪與鰭片卡有很多灰塵或發霉，可請專業師傅清洗。
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台電也指出，2-3週定期清洗濾網，不只一天可省約0.47度，每年下來則可省約10%用電。台電解釋，由於冷氣吸入熱空氣後再吹出冷空氣，空氣中的灰塵細菌會卡在濾網和出風口，濾網上的髒污累積後，不只會影響冷房效果也會更加耗電。
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