冷氣機｜仲夏將至準備開工！濾網「這樣洗這樣乾」再做1事更慳電

天氣越來越炎熱，不少人家裏冷氣已經準備要開工，不過電費問題時常引發困擾。台電曾在Facebook專頁分享，吹冷氣想省電的話，清洗濾網是必要的，不僅可以讓冷房效果與循環空氣品質更好，每年也可省約10%用電。台電也教大家如何正確洗濾網。



台電曾在Facebook專頁「台電電力粉絲團 」提醒，冷氣使用前，別忘了要先清潔冷氣外部，先將機身表面與出風口擦拭乾淨，接着清洗濾網，使用清水或中性清潔劑沖洗，切記不要大力刷，用軟毛刷清洗即可；清洗完後陰乾或輕拭乾，別放在陽光下曝曬，這樣做可以冷房效果與循環空氣品質更好。

台電建議大家2至3週定期清洗濾網，如果發現內部風輪與鰭片卡有很多灰塵或發霉，可請專業師傅清洗。

相關文章：冷氣機｜家中空調該找人來清洗嗎？從風量、氣味、電費5方面判斷

+ 10

台電也指出，2-3週定期清洗濾網，不只一天可省約0.47度，每年下來則可省約10%用電。台電解釋，由於冷氣吸入熱空氣後再吹出冷空氣，空氣中的灰塵細菌會卡在濾網和出風口，濾網上的髒污累積後，不只會影響冷房效果也會更加耗電。

【延伸閱讀，更多家居冷氣機使用建議】



冷氣機｜別先關窗才開冷氣！7大常見壞習慣 或令電費直線飆高

+ 14

電風扇｜DC直流電風扇一原因比AC更寧靜省電 搭冷氣使用應這樣放

+ 7

延伸閱讀：

50歲林志玲「無濾鏡照」美麗曝光 合體老公AKIRA現真實狀態

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】