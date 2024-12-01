5箭穿身、與最怕的昆蟲困密室5小時　紐約藝術家靈感源自這中國人

5支箭刺穿身體，還不痛不癢的擺著各種動作，這場行為藝術讓周圍所有觀展人都感受到了驚心動魄。



他就是邁爾斯格林伯格（Miles Greenberg），駐紐約的行為藝術家，同時還是雕塑家。

紐約藝術家邁爾斯格林伯格。（IG@miles.greenberg）

點圖放大看更多邁爾斯格林伯格的「5箭穿身」及更多充滿爭議性的行為藝術作品：

+ 38

他的每一個作品都怪誕、荒謬、充滿恐懼，其中最讓人深刻的作品鱗翅目恐懼症，靈感來自一位中國當代藝術家，名叫張洹。

張洹在1994年創作了十二平方米裸體坐在12平方公尺的公廁中，全身塗滿魚油和蜂蜜，讓蒼蠅爬滿身體。

中國當代藝術家張洹1994年裸體坐在公廁中，全身塗滿魚油和蜂蜜，讓蒼蠅爬滿身體。（IG@zhanghuanstudio）

中國當代藝術家張洹1994年裸體坐在公廁中，全身塗滿魚油和蜂蜜，讓蒼蠅爬滿身體。（IG@zhanghuanstudio）

點田放大看更多張洹的作品：

+ 10

這件作品讓邁爾斯格林伯格深受啟發，然後就有了鱗翅目恐懼症。他將自己放進一個全是蝴蝶和飛蛾的玻璃材料立方體中，與自己最恐懼的物種共處一室，長達5小時。邁爾斯格林伯格想告訴所有人，人類充滿了可能性與潛力。

還有去年他在佩斯畫廊表演的另一部作品《噴泉II》，兩個人物站在一個血紅色液體的池子上彼此擁抱，胸部和手部不斷湧出紅色液體，就像血液一樣。這些液體沿著身體表面、基座的流下來，最終再落入池子裡。

邁爾斯格林伯格的行為藝術總是這樣觸目驚心，引人深思，但也常伴隨相當大的爭議。有人說他的表演不是前衛而是恐怖，還有人說感受不到震撼，只有無法理解。

那麼，大家覺得這樣的行為藝術怎麼樣呢？

【延伸閱讀】「行為藝術之母」時隔36年回歸中國 曾花3個月於長城上這樣分手

【延伸閱讀】「行為藝術之母」時隔36年回歸中國 曾花3個月於長城上這樣分手（一条授權使用）

阿布拉莫維奇與烏雷歷時3個月的分手之旅，至今仍被視為行為藝術經典。（一条授權使用）

阿布拉莫維奇與烏雷歷時3個月的分手之旅，至今仍被視為行為藝術經典。（一条授權使用）

阿布拉莫維奇與烏雷歷時3個月的分手之旅，至今仍被視為行為藝術經典。（一条授權使用）

超「沉浸式」看展覽體驗 任由來客用刀甚至槍對她的身體做任何事 點圖放大了解更多「行為藝術之母」阿布拉莫維奇的經典作品：

+ 33

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】