最暖心藥丸？來自全球海灘度假勝地的「陽光膠囊」治癒都市人心靈

冬天急需一盒！聽説過賣水、賣氧氣甚至直接賣空氣的，你能想到居然還有賣「陽光」的嗎？



法國設計師Quentin Vaulot和Goliath Dyèvre設計的「陽光膠囊」，為意志消沉的你，帶來假日海灘獨特的陽光。

法國設計師Quentin Vaulot和Goliath Dyèvre設計的「陽光膠囊」（IG@goliathdyevredesign）

法國設計師Quentin Vaulot和Goliath Dyèvre設計的「陽光膠囊」（IG@goliathdyevredesign）

法國設計師Quentin Vaulot和Goliath Dyèvre設計的「陽光膠囊」（IG@goliathdyevredesign）

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當然，這款陽光膠囊並不是什麼新設計，它曾在2011年裏昂燈具節閃亮登場，引發了大家的廣泛關注。這款「陽光膠囊」實際是一款迷你燈具，它設計成了膠囊的樣子，並配備了「藥盒」包裝。每個藥盒上，都用博拉博拉島、馬爾代夫、塞席爾、巴哈馬等全球著名的陽光海灘度假勝地，作為「藥名」，主打一個「只要心裏有海，哪裏都是馬爾代夫」！

但話説回來，將「陽光」和「膠囊」聯繫起來，也並不是沒有科學依據，對於不少抑鬱症患者，醫生都建議「多曬太陽」。將陽光給人情緒上的療癒，和藥物聯繫在一起，不得不説，這個腦洞還是非常有意思的！

作為一款迷你燈具，這個「陽光膠囊」方便攜帶，無論是出差還是生病，亦或者陰霾的天氣，把它放在桌面，本身就是一種治癒。

有時候設計並不一定是硬件功能上，還可以是心理療愈和情感。這個有趣的小設計，雖然算不上多偉大，卻讓人感受到了設計師温柔的出發點。

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】