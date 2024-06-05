內地美術學院超震撼畢業作品　引觀眾「影女性裙底私處」惹人反思

這可能是今年中國美術學院畢業展上最有想法的作品了。



這件作品名叫《沒什麼好看的》，作者徐如雪，將一個像華蓋的裝置掛在場地裡。

乍看之下沒什麼特別，但當你好奇鑽進去​​後，會發現一個類似器官的橫剖面就在自己的頭頂，下方則是懸掛的珠串……

大家不自覺舉起手機拍照 才意識到自己剛偷拍了上廁所中的女性裙底私處（點圖放大瀏覽）：

+ 3

可能這個時候，我們會下意識的舉起手機拍照，在一瞬間，我們會猛然意識到原來所謂的華蓋其實是女性的裙子，內部的珠串影射女性正在上廁所，而拿起手機的我們原來正在進行一個「偷拍」的動作。

這在現場帶給人的心理衝擊真是太強了，我們會進一步發現裝置的外觀其實都是生活中的裙子構成的，這有豹紋、有格裙、有蕾絲花邊，它們都是女性裙子常用到的材料。

這些素材透過拼接合圍，形成了一張世界地圖，暗示偷拍的事情正在全世界發生。

【延伸閱讀】24歲大連姑娘製巨型女性性器官 讓來客進去感受孕育生命溫暖過程（點圖預覽內容）▼▼▼

+ 12

關於偷拍的犯罪行為，我們甚至無法統計出一個具體數目，因為這個數字實在是太巨大，它的跨越年份極長，並且覆蓋了所有性別和年齡層。

在韓國，偷拍的犯罪事件4年間翻了3倍，而其中最為惡劣的就是N號房事件。

偷拍的現場多種多樣，而其中數量最多的就是廁所，而這次徐如雪就設計了這樣一個簡單的裝置，讓人無意識的見證了一個觸目驚心的現實：我們不再是藝術品的觀眾，自己也成為了藝術的一部分。

那麼你覺的這個裝置做的怎麼樣？

【延伸閱讀】山東姑娘用大量女性下體雕塑做展覽 男人扮看不見 女人全被觸動（點圖預覽內容）▼▼▼

+ 9

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】