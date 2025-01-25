「屙篤尿照下個樣」竟值12萬？中國女藝術家用尿製成鏡背後藏深意

論當代藝術到底能有多抽象，我終於見識到了。大家瞧瞧看啊，畫面上的這面鏡子，你看這個顏色的濃淡是不是有點似曾相識？活像早上沒喝水憋著的我，在水漲船高的時刻，聚氣凝神釋放出的帶有一點點爽快，又帶有一點點微熏的時刻。



沒錯，您現在看到的就是前段時間由中國當代藝術家曹雨在自己的個展「化糞池」中用尿創作的藝術品，她為之命名《撒泡尿照照》，價值12萬（人民幣，下同）。

曹雨是中國頗受矚目的當代藝術家。（IG@_caoyu_）

曹雨是中國頗受矚目的當代藝術家。（IG@_caoyu_）

曹雨的作品多帶點離經叛道。圖為個展「化糞池」的入口。（IG@_caoyu_）

用尿製成鏡子原來有這含意 點圖放大看更多曹雨的作品：

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就藝術這東西嘛，主打一個不違反道德意義上的放飛自我和自由想、自由創作發揮。

一面用尿做成的鏡子，在展覽上進行陳設，確實也沒礙著誰，尤其是曹雨通過多年的實驗，還把尿液的氣味完全去除後，就更沒什麼有礙觀瞻的印象了。沒錯，只是有點抽象罷了。

有網友看後表示：

雖然不可思議，倒是可以接受，就是這鏡面……藝術家的也是有點上火，得多喝涼茶。

就是這麼億點點抽象，又帶有億點點獵奇，同時又有億點點有趣，這幅作品吸引了大量的中外觀眾打卡圍觀。

事實上，除了形式上的新意，曹雨為這幅作品命名為《撒泡尿照照》，背後更有著諷刺現實的意義。將尿液以實際的形狀與尺寸「豎立」起來，觀看它的每個人都無所遁形，成為作品的一員。透過尿液反射這種極端形式，我們獲得了另一個機會，審視和回顧「天下唯我這般人」的自己究竟是個什麼樣的人。一泡尿呲醒夢中人，曹雨的藝術創作如同一盆帶味兒的冷水，讓我們狠狠的清醒了一把。世間百相，皆尿中泡影，你就說它成功不成功吧！

一件成功的藝術品可以有多種角度的解讀，除了藝術家本人闡述的作品意義之外，還有人從中看到獨立女性對於父權社會的挑戰。總之，大多數觀眾和網友都認為這是一件非常成功的藝術品，如果能擴展到公共藝術層面上，可能會引來更多的思考和討論。

而曹雨本人，對作品的實現非常滿意，她說：這件看起來極簡的作品，在製作工藝上卻經過了反複試驗和數次失敗，曾出現過各種問題，最終成品令人欣喜，觀念得以物化成功並實現。這讓我想到，韓寒當年用一杯水窺人生沉浮，曹雨今朝借一泡尿反射世間百態。簡單的立意，背後有著藝術家多次的嘗試和對社會的洞察與思考，當我們深入了解了《撒泡尿照照》的一切後，似乎也能品出一絲哲理。

抽象的不一定是作品，抽象的可能是我們的人生。

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