新玩法？港女歎下午茶　遭鄰座旗袍女借三層架「打卡」放朋友圈

美食在前，相機先「食」，已是正常不過的社會現象，但被鄰桌食客借來「打卡」又試過嗎？有香港女生發文指，早前與朋友到餐廳享用「港女下午茶」慶祝生日，惟鄰桌一名穿旗袍、操「半鹹淡」廣東話的女子前來借用三層美食塔拍照，更一手將它放在自己桌子上，樓主們當場「傻眼」，慨嘆「她這樣玩還抵過幾十個人一齊夾下午茶打卡的名媛班」。

有網民稱自己亦曾遇過類似事件，「好佩服他們的面皮厚」，亦有人認為不應助長此行為，「故事教訓以後遇到都一律說介意」。



港女早前與朋友享用「港女下午茶」，鄰桌一名穿旗袍、操「半鹹淡」廣東話的女子前來借用三層美食架拍照。（Threads圖片）

直接搬到自己桌子上「打卡」 港女嚇呆

該女生在社交平台Threads發文，指早前好朋友生日，「作為一個專業的死港女，就當然要請她吃港女下午茶」。她表示，入座不久，一名穿旗袍、「穿金戴銀」及拿名牌手袋的女子坐在鄰桌，僅點了一壺茶就展開「重點環節」──「不斷自拍影相」。

沒想到該女子之後行為更「奇葩」。樓主指，其英式下午茶三層塔送上後，該女子立即走過來，用「半鹹淡」廣東話問「你們介不介意我拍個照」。她們初時想只是拍照無傷大雅，「心想影相都是一兩秒的事」，惟女子下秒竟直接將整座三層塔搬到自己桌子上「打卡」，並改圖發至「朋友圈」，「嚇到我們兩個當場呆咗」。

有網民表示曾在主題樂園，被借過雪糕拍照。（freepik圖片）

網民熱議「借美食打卡」行為 借雪糕最離譜

帖文引起網上熱議，很多網民對這「借美食打卡」行為感嘩然，「有個生日牌都照借」，又認為樓主不應借出自己的食物，「食得飲得的一定不會讓她拿走，萬一偷偷地落了什麼東西，或者不覺意打個乞嗤」、「搬運期間食物掉下他們一定不願賠償 」。

有網民則表示自己亦曾遇過類似情況，「我都試過k11食飯，上菜後鄰桌的內地人不斷問我什麼東西，然後影我的食物，未反應到時已經影完」、「我去樂園的時候都被借過雪糕，還要拍了好久，影到支雪糕都溶溶的」。