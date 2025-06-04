食杯麵見杯底藏小昆蟲！港女：即刻嘔返出嚟　網民猜非製造商問題

食杯麵竟然食出小昆蟲？日前有港女食用杯麵時，吃到最後將餘下湯水倒走後，才發現杯底部有1隻黑色小昆蟲，崩潰喊道「好X恐怖」、「即刻成兜麵嘔返晒出嚟」。有網民覺得事件嘔心，不過亦有人認為未必是杯麵製造商問題，猜測「會唔會係隻嘢走咗入你熱水煲，你無發現啊？」。



有港女日前食用杯麵時，於杯內底部發現小昆蟲，高呼「好X恐怖」。（threads圖片）

杯麵杯底見黑色小昆蟲

涉事港女在threads帳號圖文並茂發帖，直斥「好X恐怖」。從她上傳多張照片可見，她當時食用1個冬蔭功味杯麵，當她已經吃完，甚至喝過了湯，將餘下湯水倒走時，才發現杯底有1隻黑色小昆蟲，崩潰喊道「即刻成兜麵嘔返晒出嚟」、「乜X嘢嚟」。由於杯麵包裝顯示內含海鮮成份，她因此揶揄「佢係咪計埋落海鮮湯嘅一員」。

當她將餘下的湯水倒走時，才發現杯內底部有1隻黑色小昆蟲。（threads圖片）

網民直呼嘔心：今鋪真係陰公囉

帖文一出瞬間掀起討論，許多人都直呼嘔心，「唔飲湯嗰啲咪發現唔到」、「今鋪真係陰公囉」、「屋企剛有個冬陰功味杯麵，好X驚」。

網民猜測是這昆蟲 未必是杯麵製造商問題

有留言覺得未必是杯麵製造商問題，「吓？無諗過呢啲密封嘅杯麵都會有昆蟲喎」，又猜測相中昆蟲為金龜子，「通常喺4月尾到6月之間出現，再加埋呢期落雨成日都有飛入屋企嘅情況」、「會唔會係隻嘢走咗入你熱水煲，你無發現啊？之前有fd屋企個水煲走咗隻檐蛇入去」。

（threads＠_ckyee_）