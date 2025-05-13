男版Pan Piano裸體彈鋼琴爆紅　神還原《咒術迴戰》宿儺一身肌肉

一名台灣帥氣鋼琴家亞瑟近期在日本爆紅，由於他擁有超狂的胸肌與精湛的 Cosplay 鋼琴演奏，被日本網友譽為「男版 Pan Piano 」。社群平台 X 帳號「くるぶしパーティ」分享他的影片還樂喊是一秒戀愛，影片也紅回台灣。包含知名鋼琴女神 Pan Piano 也親自留言朝聖，不少網友直呼「想學鋼琴了！」



男版 Pan Piano 出現了？

據悉亞瑟從 2023 年就開始嘗試以動漫角色裝扮來彈鋼琴，讓人無法移開視線的肌肉搭配動畫角色，讓網友一邊聽琴藝一邊欣賞健美身材。他先前翻彈《崖上的波兒》中男主角宗介的影片，目前點閱更已超過 577 萬次，人氣暴升，跟原本只分享一般彈奏內容的他相比，觀看數成長超過 10 倍之多。

亞瑟神還原《咒術迴戰》角色，裸身曬肌肉彈鋼琴。（IG@yaoyaoyao2018）

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他的走紅引發廣泛討論，不僅相關貼文累計瀏覽超過 1,400 萬，網友們也紛紛留言逗趣讚嘆「這是全新的鋼琴表演形式」、「身材太強大了」，甚至有人笑說「想拍彈琴影片前要先健身」。目前亞瑟活躍於 IG 與 TikTok ，持續透過 Cosplay 演奏風格造福粉絲，這波熱潮也吸引到「 Pan Piano 」本人現身朝聖留言。

【同場加映】Pan Piano｜神秘性感鋼琴YouTuber「露臉」 網民：鼻子「歪了」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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