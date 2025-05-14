人類滅亡倒數　研究證地球將不再宜居　馬斯克再談移民火星迫切性

人類是否該為地球終將滅亡的未來做準備？SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）近日在專訪中再度強調推動「火星殖民計畫」的急迫性，並指出火星移居是「人類文明的保險」。而近期有一項最新的國際研究也首次明確預估地球不再適合生命生存的時間。



馬斯克再度強調推動「火星殖民計畫」的急切性。（AI生成圖片）

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馬斯克接受《Fox News》主持人傑西沃特斯（Jesse Watters）專訪時表示，太陽最終將膨脹並摧毀地球，人類若來不及早點分散至其他星球，將面臨滅絕風險。他形容火星計畫不僅是一場科技冒險，更是「為人類買的壽險」，目標是在火星建立自給自足的城市，不依賴地球資源持續生存。

「這不是火星觀光，是讓人類真正成為多星球文明。」馬斯克強調，雖然目前技術挑戰仍大，但唯有盡早開啟太空殖民，人類文明才能在面對戰爭、氣候變遷甚至隕石撞擊等風險時保有一線生機。

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刊登在《自然地球科學》（Nature Geoscience）期刊的研究顯示，一項由東京大學與美國太空總署（NASA）共同進行的最新研究，從科學角度驗證了這一迫切性。團隊利用超級電腦模擬氣候與太陽輻射變化，推估地球約在10億零2萬零21年後將因太陽能量持續上升而不再適合生命存在，進而走向全面滅絕。

太陽將進入「紅巨星階段」使地球焦土化，不再宜居。（unsplash@3dparadise）

研究指出，太陽最終將在約50億年後進入紅巨星階段，屆時太陽體積將急遽膨脹，可能吞噬地球或使其表面變為焦土。即使倖存，也難逃高溫與輻射導致的生態全面崩潰。

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