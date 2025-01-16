深圳航天科普嘉年華開幕！30+種體驗項目　用VR模擬太空旅行

嗨．太空2025中國航天科普嘉年華（深圳）是中國國內首個以動感體驗為主的大型航天科普展，通過解析世界航天發展的科技知識，運用元宇宙技術及動感體驗的科技手段，向遊客展示人類探索宇宙的追夢征程，感受航天科技的獨特魅力！



嗨．太空2025中國航天科普嘉年華（深圳）

3800m沉浸式空間、30+體驗項目，體驗「大空旅行」



即睇「嗨．太空2025中國航天科普嘉年華（深圳）」介紹：（按圖了解）

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深圳開年頂流展來了！就在花卉博覽館

嗨翻太陽系，沉浸式逛展

展覽內容覆蓋載人航天工程、登陸月球、火星探索、空間站建設、太空農業等當今航天領域的熱點，航天迷大飽眼福，拍照根本停不下來。

漫步在場中，幻想中的科幻場景被1:1還原，彷彿真的穿越到宇宙空間站，與航天員肩並肩執行航天任務！

本次展覽將從1月10日開放到3月10日，這個新年，帶上家人一起奔赴一場航天旅行，體驗中國航天發展歷程，全方位感受宇宙的神秘與廣袤，好玩又好拍，這次絕對不能錯過！

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從小嚮往成為航天員的朋友，本次嘉年華，可以體驗到航天員們的訓練日常，在這裏使用航天員原版復刻訓練器械，包括多維訓練器、航天飛機着陸模擬器等，體驗航天員的訓練強度，還可以在航天知識查詢機上了解感興趣的航天知識喔。

1：1復刻返回艙裝置內容，步入模擬返回艙，化身一位即將執行星際使命的航天員；駕駛航天飛機模擬着陸過程，在限定時間內安全着陸，難度爆表，等你來挑戰！

Q：穿越至浩瀚無限的宇宙深處需要幾步？



A：第一步前往深圳航空科技嘉年華，第二步戴上太空旅行模擬器VR設備。在這裏，不再有重力的束缚，你可以自由漂浮，享受那份獨特的失重感。星辰大海觸手可及，璀璨星雲抬眼可見，來一場說走就走的太空旅行吧！



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太空自行車是航天員體能訓練的器械，在空間站裏設置太空自行車是為防止太空病、避免航天員在失重狀態下引起肌肉萎縮，在地面上是為了對航天員的體能、耐力和持久性進行訓練而設置，不僅是航天員保持身體機能的秘密武器，更是勇敢探索精神的象徵！

在這艘科幻感十足的太空穿梭機中，你與夥伴將共同駕馭未來飛船，穿梭於太陽系八大行星之間，宇宙的奧秘在眼前緩緩展開，在浩瀚的宇宙畫卷前，觀星者望遠鏡就像一扇通往未知世界的窗，每一次凝視都如同一次星際穿越，也許，鏡頭的那邊，是外星人也說不定？

踏入「邂逅外星人」的科幻世界，開啟一場前所未有的星際交流之旅。自由度運動平台與太空車機體的完美結合，將帶你穿梭於火星的奇異景觀之中。戴上VR眼鏡，與神秘的外星人面對面「嘮家常」，感受不同文明間的共鳴與理解，體驗超越言語的心靈觸碰。

坐上這輛仿照NASA火星概念車打造的救援車，穿越至火星，感受那裏的荒涼與神秘。

在這裏，你將化身為天問一號的指揮官，親歷中國航天史上的輝煌時刻。親手操控着陸器的精準降落，見證「祝融號」火星車緩緩駛出，開啟對這顆紅色星球的深入探索。

「三、二、一，發射！」隨着倒計時結束，一聲轟鳴劃破天際，火箭如巨龍般騰空而起，承載着人類的夢想與希望。這不是電影場景，而是探月飛行模擬器帶給你的震撼體驗。

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還有更多好玩有趣的互動體驗裝置，等你來打卡，這個新年，與家人孩子一起進行一場科普教育活動，從中學習到有趣的太空知識，超逼真體驗和太空氛圍環境，大人小孩都適玩，還有專門的一大一小親子套票，任意暢玩一整天！

還有可試穿顏值超高的航天員同款太空服，時尚的同時兼備舒適性，解鎖航天員同款就在這！

場館內還有工作人員全程講解，幫助你更快了解航天知識喔~

嗨．太空航天科普嘉年華



地址：

深圳國際園林花卉博覽園花卉



營業時間：

1 月 10 日-3 月 10 日

每日9點30入場，下午6點停止入場



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