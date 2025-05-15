低頭族｜25歲宅男閉關狂玩手遊患怪病「脖子彎90度」X光片嚇壞人

低頭滑手機是現代人常見的壞習慣，日本有名男子因為長時間低頭，竟罹患罕見的「垂頭症」（Dropped Head Syndrome），曝光的X光片中可以見到他的脖子呈現詭異的90度彎曲、甚至長出突起物，伴隨而來的是吞嚥困難等症狀，令男子苦不堪言。



日本有名男子因為長時間低頭，竟罹患罕見的「垂頭症」。（JOS Case Reports）

曝光的X光片中可以見到他的脖子呈現詭異的90度彎曲。（JOS Case Reports）

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《每日郵報》報導，這個2023年發表於《JOS Case Reports》期刊的病例中，1名25歲的日本男子小時候原本很活潑，但十幾歲時經歷了嚴重欺凌，這使該患者不願接觸社會、輟學並將自己關在房間裡好幾年，可怕的是在此期間他長時間玩手機遊戲，而且是以彎曲脖子、低頭的姿勢進行。

隨著壞習慣的累積，這名男子的頸部彎曲、再也無法抬起頭，求助於醫生後，X片顯示他的頸椎90度彎曲、完全變形，且頸部長出1個突起物，醫生認為這是由於他的脖子長時間處於不自然的位置、「極度伸展」所致。

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誇張的脖子彎曲使男子出現吞嚥困難等問題，醫護人員最初嘗試用頸圈來治療，但由於患者抱怨佩戴時感到麻木，因此醫生改為使用外科手術，他們先切除了男子的一小段頸椎骨和疤痕組織，接著再將一系列鋼釘、螺絲插入他的頸椎骨來矯正姿勢。

手術6個月後，男子奇蹟似地能夠輕鬆地將頭部保持在正常水平位置，後續1年的追蹤中，男子做出抬頭和吞嚥等行為便沒有再出現阻礙。

專家們得出結論：患者的病情很可能是由長期玩手機遊戲時頸部處於不舒服的位置以及「潛在的發展障礙」共同引起，並藉此呼籲人們提高對過度使用智慧型手機的危害認識，特別是考慮到年輕人中過度使用智慧型手機的現象日益增多。

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