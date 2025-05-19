下星期有風？GFS預測巨型熱帶氣旋直角轉彎逼近香港+最新風暴路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／GFS／ECMWF】近日本港天氣不穩，將有颱風生成？根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，5月26日（下星期一）南海會有熱帶氣旋生成，之後往北靠近廣東沿岸，5月29日（下星期四）移動到沙堤附近時會「直角轉彎」往東北方向移動，到5月30日（下星期五）最接近香港，結構巨型，在南面掠過香港後於汕尾市附近登陸。



GFS預測，5月26日（下星期一）南海會有熱帶氣旋生成，之後往北靠近廣東沿岸，5月29日（下星期四）移動到沙堤附近時會「直角轉彎」往東北方向移動，到5月30日（下星期五）最接近香港，結構巨型，在南面掠過香港後於汕尾市附近登陸。（GFS／Windy.com）

即睇GFS最新熱帶氣旋路徑預測▼▼▼

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GFS預測南海巨型熱帶氣旋生成靠近香港 ECMWF、ICON大不同

不過根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及德國氣象局使用預測模型（ICON），均暫未見到相關預測。

ECMWF暫未見到相關預測。（ECMWF／Windy.com）

ICON暫未見到相關預測。（ICON／Windy.com）

目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

香港天氣消息：未來9天多天驟雨

本港天氣方面，天文台預料，一道低壓槽會在星期六靠近華南沿岸，周末期間該區有幾陣驟雨；受偏東氣流影響，下周初廣東沿岸雲量較多。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天8天有驟雨，氣溫25°C至33°C，暫時最高吹5級風。