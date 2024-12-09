23歲美少女竟是「極危險人物」　涉策動恐襲　指揮黑幫殺手團殺人

近日，哥倫比亞警方以涉嫌策劃多起謀殺案為由，逮捕了一名23歲的女性。據悉，這名綽號為「娃娃」的性感女子被認定是危險殺手，包括她前男友在內的多人均死於她手。



據《紐約郵報》引述西班牙媒體《數位自由》（Libertad Digital）5日報導，現年23歲的哥倫比亞女子凱倫（Karen Julieth Ojeda Rodriguez）被指控在當地黑幫團夥Los de la M授意下，策劃多名殺手對該國農村地區進行恐怖襲擊，從而擴大地盤並換取金錢。

23歲哥倫比亞女子凱倫被指控在當地黑幫授意下策劃多名殺手對該國農村地區進行恐怖襲擊。（X@PoliciaDEMAM）

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據哥國警方稱，凱倫曾致電其前男友德維（Deyvy Jesús García Palomino）要求見面，以解決兩人的金錢糾紛，後者於7月23日赴約時遭到2名騎摩托車的男子伏擊射中胸口，送醫後不治。據悉，這場謀殺案係由凱倫一手主導，在德維中槍後，她還走上前去查看確認其是否已死亡。

據報道，凱倫的同謀包括一名綽號「胖女殺手」的24歲女子寶拉（Paula Valentina Joya Rueda），以及被稱為利奧波德的男親信。其中，寶拉也是凱倫與殺死德維的兇手之間的信使，兇手開價400萬哥倫比亞比索（約7000港元）作為刺殺成功後的酬勞。

警方稱在逮捕過程中繳獲了一把左輪手槍和一把9毫米口徑手槍，目前正在調查它們是否為相關謀殺案的凶器。

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