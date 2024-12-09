23歲美少女竟是「極危險人物」 涉策動恐襲 指揮黑幫殺手團殺人
撰文：中天新聞網
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近日，哥倫比亞警方以涉嫌策劃多起謀殺案為由，逮捕了一名23歲的女性。據悉，這名綽號為「娃娃」的性感女子被認定是危險殺手，包括她前男友在內的多人均死於她手。
據《紐約郵報》引述西班牙媒體《數位自由》（Libertad Digital）5日報導，現年23歲的哥倫比亞女子凱倫（Karen Julieth Ojeda Rodriguez）被指控在當地黑幫團夥Los de la M授意下，策劃多名殺手對該國農村地區進行恐怖襲擊，從而擴大地盤並換取金錢。
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據哥國警方稱，凱倫曾致電其前男友德維（Deyvy Jesús García Palomino）要求見面，以解決兩人的金錢糾紛，後者於7月23日赴約時遭到2名騎摩托車的男子伏擊射中胸口，送醫後不治。據悉，這場謀殺案係由凱倫一手主導，在德維中槍後，她還走上前去查看確認其是否已死亡。
據報道，凱倫的同謀包括一名綽號「胖女殺手」的24歲女子寶拉（Paula Valentina Joya Rueda），以及被稱為利奧波德的男親信。其中，寶拉也是凱倫與殺死德維的兇手之間的信使，兇手開價400萬哥倫比亞比索（約7000港元）作為刺殺成功後的酬勞。
警方稱在逮捕過程中繳獲了一把左輪手槍和一把9毫米口徑手槍，目前正在調查它們是否為相關謀殺案的凶器。
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