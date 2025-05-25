暴風吹襲家園！夫妻緊抱「手臂雙雙被扯斷」見斷臂還不知是自己的

美國肯塔基州上周遭龍捲風襲擊，狂風時速高達170英里（約273公里），當地一對老夫妻在自家臥室中緊緊相擁避難，卻在風暴來襲時被「撕扯分離」，導致兩人手臂斷裂。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，60幾歲的老夫妻保羅（Paul Cline）與蓋兒（Gail Cline）住在肯塔基州的倫敦市（London）。風暴侵襲當晚，兩人躲在家中臥室緊緊相擁，但龍捲風直撲而來，將整間屋子摧毀。更令人難過的是，不僅這對夫妻的住家遭到摧毀，兩人緊抱着對方的手臂也都被狂風「扯斷」。

兩人的姪女布蘭蒂（Brandy Bowman）接受當地媒體採訪表示，醫生告訴她，保羅和蓋兒是因為緊握着彼此的手，才會導致分別都斷了一隻手臂。

保羅與蓋兒家居遭受風暴吹襲後狀況：（按圖了解）



風暴過後，鄰居前來查看，聽見倒塌房屋下傳來微弱求救聲。蓋兒當時還有意識，只能虛弱地說：「救我……我看到走廊有一隻手臂……」但當時意識恍惚的她不知道，那隻斷臂其實就是她自己的手臂，在風暴中被硬生生扯斷。

搜救人員趕到現場後，立刻將兩人從瓦礫中救出並緊急送醫。保羅的狀況穩定，但仍需住院治療；蓋兒的肺部有刺穿傷，目前在加護病房治療，必須靠維生系統維持生命。

兩人養的愛犬薩迪（Sadie）本來一度失蹤，幸好最後奇蹟般地回到已成了廢墟的臥室，靜靜等着主人回家。後來家人將薩迪送到醫院陪伴患有失智症的保羅，希望能夠在住院期間安撫他的情緒。

這場災難讓整個家庭陷入困境。兩人的另一位姪女泰勒（Taylor Baker）已經在GoFundMe平台發起募資。泰勒透露，他們的女兒目前正和末期癌症對抗，現在家園又遭到破壞，全家人生活陷入困境，希望獲得外界支持與祝福。

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