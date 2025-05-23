新冠與感冒3大差異　醫生提醒6招預防病毒入侵　勤洗手勝酒精消毒

新冠疫情在台灣再度升溫，台灣耳鼻喉科醫生張益豪在臉書發文指出上周新冠疫情已經明顯嚴峻，這周更是不遑多讓，提醒大家務必注意三個症狀，也希望大家遵從「防禦三大招與三小招」。張益豪並補充，新冠與流感症狀相似，建議身體出現不適時，跟醫生討論「甲型流感病毒＋乙型流感病毒＋新冠」三合一快篩，戳鼻子一次檢查三個病菌。



新冠疫情在台灣再度升溫。（freepik）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 7

張益豪在臉書粉專「張益豪醫師/耳鼻喉專科免疫與營養學.嗅覺味覺五官大使白袍人生學院」發文，提醒「最近捲土重來的新冠疫情，你一定要知道的三個3！」，透露診間常見的症狀有三個，包括喉嚨粘膜紅腫，導致異常的喉嚨痛、容易咳嗽、多痰，還有容易發燒、感到疲倦，整體症狀跟流感類似，但仍有部份人會遇到嗅覺、味覺喪失情形。

張益豪提醒，新冠和感冒有三點很不一樣，包括症狀出現速度快，「一下子就發燒一下子就全部症狀都來了」，就連呼吸道、腸胃症狀也有；就算吃藥效果也不好，緩解症狀速度慢，建議務必回診檢查；最後是傳染力比一般感冒強，很容易一人生病，全家陸續遭殃。

【相關圖輯】新冠症狀2025｜新一波疫情襲台 醫生列重症四症狀 與腸胃炎相似（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

想要預防新冠，張益豪提供三大招與三小招：

預防新冠三大招：

一、洗手：張益豪指出，「洗手」是防禦各種病菌的絕妙武器，千萬不要低估，甚至比用酒精消毒手部更好。

二、口罩：過往新冠疫情期間已經向大家證實其價值。

三、疫苗：新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、Tdap 百日咳三合一疫苗，另外冬天時記得打流感疫苗。

【相關圖輯】長新冠｜澳研究揭腦霧似創傷性腦損傷 20%確診者失記憶超過1年（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

預防新冠三小招：

一、微隔離：遠離人群，人多病毒多，交叉感染多。

二、作息正常、運動：內而外地建立免疫力與恢復力！

三、營養補充：抗氧化的維他命、鋅離子、腸道益生菌，建議大家可參考肺腸軸理論，另外適當的草本調理元素，如百里香、魚腥草、生薑也可食用。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



延伸閱讀：

打敗花椰菜、蘆筍！日本研究認證第一名抗癌聖品 吃冷的更健康

黃仁勳每次來都吃這幾家！行程像「複製貼上」原因曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】