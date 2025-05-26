「很多人眼裡，她們不是人，是工具；不是照顧者，是被懷疑的對象」，超級白急診醫師在社群平台上表達對外籍看護的心痛，起因於近期值班時遇到女性外籍看護患者被僱主質疑裝病。



超級白急診醫師指出，該名外籍看護送急診時已經發燒到40度，後來被診斷為泌尿道感染合併腎盂腎炎，但是當超級白急診醫師說明完病情準備開藥時，僱主突然將他拉到一旁，詢問泌尿道感染是否因私生活不檢點導致，讓超級白急診醫師當場愣住。

外傭高燒入急症證實「尿道感染」僱主疑私生活不檢點 醫生這麼說（01製圖）

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台灣超級白急診醫師在個人臉書專頁發文表示，該名僱主當時將他拉到一旁時臉上已經帶著憤怒，起初僱主只是詢問泌尿道感染的原因，然而當超級白急診醫師要回應此問題時，又被僱主立刻打斷質問：

是不是私生活不檢點？

這句話讓他愣了一秒，也讓僱主身邊的妻子露出尷尬的神色，僱主卻翻了大大的白眼說：

我要問清楚啊，不然她一直請假還得了。

超級白急診醫師深吸一口氣回答：

最常見的原因是水份攝取不足，加上長時間憋尿。應該是照顧阿嬤太累了，沒有時間好好休息才會這樣。

僱主聽聞後並沒有後續回應，不過超級白急診醫師轉身離開時，還是聽到僱主在簾後悶悶表示，以為看護是在裝病。

對於此事件，超級白急診醫師感嘆，外籍看護照顧僱主父母親，但當她已經發燒到40度，居然還要被質疑裝病和不檢點。他也喊話，外籍看護不是機器是人，會累、會病、會痛，也應該被善待，超級白急診醫師也強調，給予外籍看護一點人該享有的尊嚴，不是恩賜而是責任。

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有網友分享目睹過的外籍看護與僱主相處經驗：

「以前遇過帶外傭來用餐的客人。我詢問說，『這位小姐中文可以嗎？還是我要用英文幫她點餐？』主人回覆，『你就炒個炒飯給她就好；她喝水就好』」

「我是在醫院上班，還真看過不少這種僱主，當然也有不少的僱主是真的把外傭當成自己的家人般對待」

「我在婦產科有遇過僱主帶外傭去看診也是泌尿道感染，僱主是女生，很仔細詢問護理師注意事項，還交代移工下次不舒服早一點跟她說，不要忍耐，還說等一下去藥局買蔓越莓來保養」



也有人指出自己家中也有聘僱外籍看護：

「我外婆在病床上，知道我來了要說什麼，（但）我完全聽不清楚，（外籍）看護一下就知道外婆的需求」

「就是有這種沒良心的人，外籍看護來幫忙我們照顧家人，我都是用感恩的心來照顧她，詢問她的基本需求，僱主吃什麼她也一樣」

「用嘴巴照顧很容易，我們家以前來的印尼小姐，照顧我爸爸她都跟我們平起平坐，她生日的時候，姐姐買東西給她，我買蛋糕然後帶她去美麗華坐摩天輪；以前我都讓她睡午覺，因為有的時候晚上她需要起來，看看一些情況」



有網友則替貼文中的外籍看護抱不平：

「還檢討員工的私生活，我還以為是古代買奴隸」

「平常一定很苛刻外傭」

「我真心認為很多台灣人對外傭很不尊重，例如稱呼上、工時上，如果台灣人去歐美遭遇這些事情，是不是又要說別人歧視我們呢？」

「打從心底就是不把外籍看護當成是一個人」



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