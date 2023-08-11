印傭「被迫吃屎」還遭淋滾水毆打鎖狗籠兼強姦　僱主一家下場曝光

印尼國內一名女傭霍蒂瑪（Siti Khotimah）在幫傭期間被迫吃下僱主家狗兒的排泄物，還被鎖在狗籠裡，24歲的她如今走路跛腳，兩條腿布滿燒燙傷疤。



法新社10日報道，印尼是缺乏家事勞工保障法案的最大民主國家，逾400萬人暴露於受虐風險之下，而這些人多為女性。

人權團體痛批，印尼政府採取行動保護海外勞工之際，卻未能保護國內家事工作者，「根本是自打嘴巴」。

遭另一傭人指控偷竊 從此遭僱主長期虐待甚至性侵（點圖放大閱讀）：

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霍蒂瑪去年在臉書上找到一份女傭工作，便離開她位於中爪哇的故鄉，前往首都雅加達，以幫助雙親還債。

霍蒂瑪表示，去年4月她抵達僱主家幾周後，便遭另一名傭人指控她偷竊，從此開始遭到虐待。霍蒂瑪屢次被控偷東西都否認，但虐待情形仍持續至去年12月。

霍蒂瑪表示，僱主曾強迫她吞下僱主家狗兒的排泄物，且曾被多人毆打，僱主把滾水淋在她身上，還用鏈條把她拴住。幫傭8個月期間，霍蒂瑪除了被送回家鄉前獲得150萬印尼盾，此外沒有拿到任何薪水。

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儘管類似的驚悚虐待事件頻傳，但像霍蒂瑪一樣來自印尼偏鄉的女性們為了脫貧，仍不斷前往大城市工作。

霍蒂瑪告訴法新社，她在受僱期間曾遭強暴，但最初無法開口談論此事。後來她通報警方，警方建議她針對性虐待另外提告。

霍蒂瑪在雅加達南區的70歲富裕僱主上月因肢體虐待被判4年徒刑，這名女性僱主的丈夫、女兒和另外6名女傭也全數遭判3年半徒刑。對於判決結果，霍蒂瑪感到非常失望。她認為，相較於自己的遭遇，這樣的判決實在太輕，「他們應該嘗嘗我的感受」。

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霍蒂瑪被送回家那天，母親凌晨3時在家門口發現她，霍蒂瑪在地上抽泣，頭髮被剪得很短，雙腳的傷口不斷流出血與膿水，雙臂都是菸頭燙傷的痕跡。霍蒂瑪的母親說：「我去叫醒我丈夫，告訴他我們的孩子回來了，但快死了。」

人權運動人士指控印尼政府拖延，導致家事勞工法案陷入停滯近20年。現行法律未將女傭列入勞工，讓她們不得不在非正規和不受監管的環境中工作。但倡議人士指出，就算家事勞工法案通過，幫到的主要也是海外工作者。該法案的工作委員會主席、議員阿迪特雅（Willy Aditya）說：「這套法律極為歧視。」

女權團體認為，政府必須拿出更多作為來支持印尼國內的家庭幫傭。消除暴力侵害婦女行為國家委員會（National Commission for Eradication of Violence against Women）成員維安達尼（ Tiasri Wiandani）表示，要求其他國家保護印尼移工，自己卻沒能保護印尼人民，政府「根本是自打嘴巴」。

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