「啦啦隊頂流女神」新屋有幾豪？如酒店＋博物館　浴室竟還有尿兜

自2023年赴台發展的韓籍啦啦隊女神李多慧，近期簽下新的租屋長約。



25日她透過YouTube頻道首度公開新家樣貌，豪華的裝潢與2房2廁外加書房的寬敞格局，讓她開心直呼：

可以住一輩子！

啦啦隊女神李多慧首度公開新家樣貌。（YouTube@李多慧）

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李多慧在25日上傳的最新影片中，帶領觀眾逐一參觀新家的每個角落，從玄關的寬敞鞋櫃、客廳的水晶吊燈，到獨立廚房的規劃，都讓她愛不釋手，並說明此次搬家主要是因為舊家空間太小，因此決定尋覓更大的新租屋處。

李多慧提到客廳的夢幻水晶吊燈時，表示：

可以拍很有氣氛的照片，像是博物館的感覺。

計畫之後在此練舞。甚至主人房內還設有獨立浴室與大浴缸，讓她開心地說：

第一次看到時，以為是在住酒店！

特別的是，浴室內竟然設有男用小便斗，讓她忍不住笑說：「這個我不會用啦！」

點圖放大看更多李多慧的照片：

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另外，李多慧新居的其中一間房間更設有可折疊收納的「壁床」，只要打開衣櫃門就能放下床鋪，讓她坦言：

連韓國人看到都會覺得很神奇！

她也透露，書房將成為每晚學習中文的地方，雖然最近學習注音符號「真的非常難」，但她仍然相當努力。

談到在新家內最滿意的設計，李多慧特別提到獨立廚房的重要性，因為先前的住處因廚房與房間相連，每次煮飯時衣服都會吸附味道，導致她很少下廚，她笑說：

現在有了獨立廚房，我以後可以常常煮飯，也能邀請朋友來家裡聚餐了！

打算邀請味全龍啦啦隊（Dragon Beauties小龍女）的隊友們一起慶祝她搬新家。

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