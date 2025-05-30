飛蟻侵襲！港人旅行5天返家驚見飛蟻白蟻大軍　全因出發前做錯1事

【飛蟻／白蟻／跡象／白蟻怕什麼／怎麼處理】夏天是飛蟻活躍季節，如不小心防範隨時「大崩潰」！有港人於網上群組發文，指去旅行5天後回家，驚見屋內滿佈飛蟻屍體，牆壁更出現多個白蟻築起的泥路，畫面相當恐怖，令事主慘呻「簡直攞命」。事主即時找滅蟲公司「救亡」，才發現原來是自己旅行前做錯1事肇禍。



事件引來網民熱議，直呼「好恐怖」。也有不少網民分享自己經歷，教路如何防範飛蟻入屋，基至變成白蟻。



有港人於網上群組發文，指去旅行5天後回家，驚見屋內滿佈飛蟻屍體。（Facebook群組「香港滅蟲關注組」）

「簡直攞命啊！希望快點搞掂，仲有執返啲牆身！」該名居住村屋的港人於5月19日在Facebook群組「香港滅蟲關注組」發布相片分享家居慘況，留言「去咗旅行5日，屋企就搞成咁，等滅蟲公司嚟搞……希望搞得掂，好麻煩」。

旅行5天回家 驚見被飛蟻、白蟻「佔領」

從相片見到，樓主廚房抽油煙機、電磁爐滿布飛蟻屍體，密密麻麻，而屋內多處牆角、門框、暗位都出現白蟻用泥土及分泌物顆粒構築的泥道，結構巨型，場面相當恐怖。

廚房抽油煙機、電磁爐滿布飛蟻屍體，密密麻麻，而屋內多處牆角、門框、暗位都出現白蟻用泥土及分泌物顆粒構築的泥道。（Facebook群組「香港滅蟲關注組」）

廚房抽油煙機、電磁爐滿布飛蟻屍體，密密麻麻，而屋內多處牆角、門框、暗位都出現白蟻用泥土及分泌物顆粒構築的泥道。（Facebook群組「香港滅蟲關注組」）

廚房抽油煙機、電磁爐滿布飛蟻屍體，密密麻麻，而屋內多處牆角、門框、暗位都出現白蟻用泥土及分泌物顆粒構築的泥道。（Facebook群組「香港滅蟲關注組」）

廚房抽油煙機、電磁爐滿布飛蟻屍體，密密麻麻，而屋內多處牆角、門框、暗位都出現白蟻用泥土及分泌物顆粒構築的泥道。（Facebook群組「香港滅蟲關注組」）

廚房抽油煙機、電磁爐滿布飛蟻屍體，密密麻麻，而屋內多處牆角、門框、暗位都出現白蟻用泥土及分泌物顆粒構築的泥道。（Facebook群組「香港滅蟲關注組」）

廚房抽油煙機、電磁爐滿布飛蟻屍體，密密麻麻，而屋內多處牆角、門框、暗位都出現白蟻用泥土及分泌物顆粒構築的泥道。（Facebook群組「香港滅蟲關注組」）

廚房抽油煙機、電磁爐滿布飛蟻屍體，密密麻麻，而屋內多處牆角、門框、暗位都出現白蟻用泥土及分泌物顆粒構築的泥道。（Facebook群組「香港滅蟲關注組」）

廚房抽油煙機、電磁爐滿布飛蟻屍體，密密麻麻，而屋內多處牆角、門框、暗位都出現白蟻用泥土及分泌物顆粒構築的泥道。（Facebook群組「香港滅蟲關注組」）

旅行前用殺蟲水肇禍

樓主立即找滅蟲公司處理，驚訝發現原來是自己旅行前向白蟻噴殺蟲水所致。他解釋，旅行前一兩天已發現有白蟻，當時第一時間找滅蟲公司，惟自己「衰多手」噴殺蟲水及清潔，沒想到令情況惡化，「我第一次遇白蟻，驚得滯諗住快啲噴殺蟲水殺死佢哋，點知滅蟲公司話咁樣仲衰……間滅蟲公司話唔可以即時搞，要等條蟻路出返嚟先追蹤到，結果5日就出晒嚟」。

樓主即時找滅蟲公司處理。（Facebook群組「香港滅蟲關注組」）

網民呼恐怖：睇到都好驚

網民看過飛蟻、白蟻「橫行」相片直呼恐怖，「睇到都好驚」、「好恐怖，遇到疑似蟻佬真的不要亂噴殺蟲水！牠們會分散走仲死！」、「應該本身都有，白蟻泥唔係一時三刻，啲飛蟻應該係咁啱出巢分家抽晒落抽油煙機」、「5日你以為唔耐咩？一隻蟻后，當一日繁殖1000隻，你就知道拖會麻煩」。

也有網民分享自己經歷，提醒樓主小心處理，「快啲搞掂佢，當年我屋企啲白蟻蛀左廁所個吊櫃，蛀到個櫃斜咗……啲師傅嚟到話發現得快，否則個櫃好快會冧落嚟」、「曾經不知不覺被白蟻入侵，電線槽、木櫃、床架，每次電燈跳掣，師傅就cut電掣，原本裝修暗線又變回明線，最慘電器師傅唔出聲有白蟻，後期自己發覺找滅蟲公司搞鑽洞噴藥兩次，窗戶加網，20年過去，未有再發生蟻患」、「我媽屋企之前都有，白蟻引埋黑蟻來，兩隻蟻不同滅法要分開滅，搵滅蟲公司殺咗1次就沒有了」。

網民教路防範飛蟻、白蟻

另有網民教路如何防範飛蟻、白蟻入屋，「要keep住留意木製品，保持室內環境乾爽吧」、「第一要解決係你抽油煙機鋁筒內要加網，唔好俾飛蟻入屋。

樓主驚訝發現，原來是自己旅行前向白蟻噴殺蟲水所致。（Facebook群組「香港滅蟲關注組」）

專家教預防及殺滅飛蟻入屋方法

滅蟲公司「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗（Henry）曾分享預防及殺滅飛蟻入屋方法，又教授自家製滅飛蟻神器，簡單有效。

專家教4招預防及殺滅飛蟻入屋▼▼▼

發現白蟻怎麼辦？

1）剛飛進來的大水蟻 可以用殺蟲水

如果大家發現白蟻只是從室外飛到屋內，不要慌，只要關閉門窗，關閉室內燈光或拉上遮光窗簾，把飛入室內的少量白蟻打死或用吸塵器吸掉。

專家提醒，切勿效法網路方法在燈下放置水盆，否則會引來更多蟻群！

2）已經築巢的白蟻 千萬別用殺蟲水

如果家裏已經有白蟻築巢，看見蟻道或被破壞的家具，千萬不要噴殺蟲水，或是撬白蟻的巢穴！這樣做只能殺死眼前所看見的白蟻，隱藏的大軍很可能會因此被驚動，開始挪窩、轉移、擴散，造成更大面積危害。

應及時聯繫白蟻防治企業，讓專業技術人員到府處理。同時，要妥善保護好蟻害現場，不要盲目自行消殺，擴大危害範圍。

白蟻對人的傷害屬於延遲攻擊大於直接攻擊，牠們還可能偷偷吃掉房屋建築、文物古建、通訊電纜，完事還假裝無事發生躲起來，所以大家千萬不要小看區區的小白蟻！

值得一提的是，白蟻分飛繁殖的時間常集中在晚上7時到9時，由於白蟻有趨光性，市民可在此期間關緊門窗，盡量關掉室內燈光。若急需燈光照明，可使用低光源燈代替強光燈。

白蟻分飛期影響到的樓層高達30多層，也就是說白蟻飛行的高度能達到100多米，所以住高層的朋友也要注意防範，傍晚外出前務必關燈、關上窗戶！