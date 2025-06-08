「紅筆寫名字」為何犯大忌？原來真有歷史根據　命理師揭恐怖下場

中國民間有許多習俗與禁忌，其中一個禁忌就是不能用「紅筆寫名字」！



近來有歷史學家和命理師都直言這件事真的，曝光恐怖下場「恐怕會被抓回去」。

「紅筆寫名字」犯大忌？原來真有歷史根據 命理師揭恐怖下場（01製圖）

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台灣歷史老師陳啟鵬近日在《新聞挖挖哇》節目中，談及「紅筆寫名字」禁忌的典故，他提到在古代犯人畫押罪行的文書，就是用朱砂筆，也就是紅筆，因為朱砂顏色鮮豔且不容易褪色，因此政府常會用來紀錄一些人命關天的重要事件或公告。

而用朱砂定罪的文書就叫作「丹書」，也因此流傳到民間時，大家認為原來用紅筆寫下的文書是很可怕的，才會流傳一句話叫「丹書不祥」。

陳啟鵬還提到民間有另一說法，是因為閻羅王在派牛頭馬面和黑白無常出去勾魂時，是先拿出生死簿用朱砂筆圈選名字，被圈到的名字就是當天要去勾回來的魂，於是後來衍生出用紅筆去寫名字等於折壽的說法。他強調，無論史料記載或民間傳聞，用紅筆寫名字都是非常不祥的。

而命理師廖美然也表示，自己從不用紅筆寫名字，也交代所有員工不可以用紅筆寫客人的名字。她也提到有個判生死的判官叫孫子羽，他在判生死時會用紅色的字寫上這個人的名字，而被寫到的人就會被折壽，等於「要抓回來了」，因此紅筆常會代表詛咒或不好之意。廖美然還提到韓國會用紅色的字紀錄亡者的名字，指這個禁忌，在中國內地、日本、韓國都很忌諱。

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