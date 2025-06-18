驚見地鐵扶手電梯乘客全部「左右企定」！看看名古屋是怎樣做到的

扶手電梯常因許多人頻繁走動或習慣性靠邊導致意外發生，但即使台北捷運已多次宣傳，仍難有效改善這個問題。一名網友在PTT發文指出，除了台灣，日本也有扶手電梯靠邊習慣，名古屋市因此推出「和平駐足隊」，穿著「扶手電梯不要走」的醒目衣服直接在扶手電梯卡位，原PO呼籲北捷：「直接物理性阻擋想走的人，比你宣傳一百年還有用！拜託北捷抄一下名古屋的作業好不好。」



原PO表示北捷於2024年開始宣傳「扶手電梯不要走」，結果毫無成效，有相同困擾的日本同樣在各地宣傳，甚至有地方訂了「不要走」條例，但因為沒罰則起不了作用。名古屋市卻派出「和平駐足隊」，其實就是「擋路部隊」，隊員會穿著「扶手電梯不要走」的醒目衣服，直接站在扶手電梯一側不動，成功讓名古屋市民搭扶手電梯都停下腳步。

名古屋已推行有關政策多時，成功令當地人習慣了左右站定。（IG@stopescalater）

長期派專人「物理性擋路」 還有鋪天蓋地的宣傳標語（點圖放大瀏覽）：

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原PO也補充，雖然一開始有市民覺得市政府在擾民，但成效其實非常好，並強調會這樣處理也是一種安全考量，畢竟扶手電梯意外越來越多，而且兩邊都站人其實運輸效率更高。文末原PO呼籲北捷、交通部：

不要再只會貼標語、發新聞稿說要宣傳了。

不如學名古屋直接組個「北捷擋路隊」，在尖峰時段派人在各大站的扶手電梯左邊駐守，物理性阻擋想走動的人。

貼文發布後引發網友熱議：

「抄日本可以比較不會被罵」

「花錢請工讀生就能解決看要不要」

「還能增加就業機會不錯啊」

「兩邊都走才對啊，增加運載量」

「最低時薪找人來做，應該不錯」

「兩邊都站人才能做到最大運載量沒錯啊」

「科技執法啊，誰在扶手電梯走出站直接扣罰金」

「開放檢舉、罰鍰制度、立即見效」



不過也有許多人反對：

「台灣擋路部隊會直接被踹下扶手電梯」

「在台灣會被罵被打到當天離職吧」

「在台灣試看看啊，看能撐多久」

「以現在台灣來說，這根本高危職業」

「嫌時間太多？沒事在那邊擋別人的路」

「我還是支持開放走路，趕時間的時候真的很崩潰」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】