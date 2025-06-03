世界最危險鳥類！鶴鴕「中趾」鋒利如匕首　曾有少年遭割頸斃命

鶴鴕是世界上最危險的鳥，牠不會飛，因為雙翼比鴕鳥與美洲鴕鳥更早退化，但是卻有足以「殺人的鋒利爪子」。牠最高可以長到150厘米，體重60公斤。若是遭到威脅時，會用長而強健有力的腿加上尖銳爪子，輕易將人、狗及馬一擊致命。



鶴鴕是世界上最危險的鳥。（AI生成圖片）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 9

鶴鴕又稱為食火雞，牠的羽毛是黑色的，頭部為藍色，頭頂有一具保護性骨質頭盔，喉部則有兩個紅色的垂肉。鶴鴕以種子和漿果為食。由於鶴鴕屬和美洲鴕鳥一樣，都有三個腳趾，每趾都有著鋒利的爪子，中趾的爪子就像匕首一樣，只要一踢就能挖出人的內臟。

當鶴鴕受到威脅而發起攻擊時，會以利爪結合強而有力的腿攻擊敵人，這利爪能輕易將人類開膛破肚，對付狗和馬更是一擊致命，因此被列為世界上最危險的鳥類。曾經有人拿木板來測試鶴鴕的攻擊力，結果十厘米厚的木板被鶴鴕當場刺破。

【相關圖輯】世界醜魚大翻身 牠獲選2025年度魚類 主辦方：別只關注可愛物種（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

據了解，在1926年4月6日發生一宗讓人震驚的鶴鴕殺人事件。有一位名叫菲力的13歲少年，在自家庭院遇見了一隻鶴鴕，菲力隨即拿起石頭扔向牠。被惹怒的鶴鴕旋即還擊將菲力一腳踢倒，菲力的哥哥見狀也拿起石頭奮力砸向鶴鴕。結果弟弟躲過一劫，哥哥卻被鶴鴕撞倒在地，然後用有如匕首的爪子割開脖子，最後傷重身亡。除外，人們還發現鶴鴕襲擊狗，將狗的腹部切開了一大大的傷口。

2004年的健力士世界紀錄就將鶴鴕列為世界上最危險的鳥類，據報導，過去20年內，鶴鴕曾對人類發起多達200宗的攻擊事件，大多數都造成重傷或當場死亡，自此之後便有了「殺人鳥」的稱號。據悉，鶴鴕還有一項絕技，當聽到槍聲，不管有沒有打中，都會僵直地倒下裝死，再伺機逃走。

2004年的健力士世界紀錄就將鶴鴕列為世界上最危險的鳥類。（AI生成圖片）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】