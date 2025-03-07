尼斯湖水怪再現身？2025首次被目擊　研究稱水怪可能只是這種生物

一直以來，尼斯湖水怪充滿神秘色彩，隨著目擊傳說越來越多，也讓它的真實性備受討論。位於蘇格蘭的尼斯湖中心宣布2025年的最新目擊，且這次目擊的條件完美，更增加了尼斯湖水怪存在的真實性。



尼斯湖水怪2025年首次目擊照片。（尼斯湖中心）

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《紐約郵報》報導，位於蘇格蘭的「尼斯湖中心」宣布，2025年出現首次尼斯湖水怪的目擊事件。這次目擊事件發生在天氣良好的情況下，目擊者拍攝的照片顯示，一個「黑色的大塊」在印威內斯的尼斯湖中心游動，這次目擊條件完美，可能是今年的第一個重大目擊。

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尼斯湖中心強調，尼斯湖的神秘仍未解開，並表示將一如既往、致力於解開尼斯湖水怪的神秘面貌。不過，近日威廉王子訪問位於倫敦的研究實驗室「Nature Metrics」時，問到是否能透過環境DNA解答尼斯湖水怪之謎，該公司創始人Dr. Kat Bruce指出，經過測試，所謂的水怪更可能是一條「非常大的鰻魚」，讓尼斯湖水怪之謎再度蒙上一層面紗。

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