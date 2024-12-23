新興宗教恐怖襲擊　東京地鐵沙林毒氣事件震驚全球　破案關鍵曝光

1995年3月20日，在日本東京發生了一起震驚全世界的恐怖襲擊事件，這起事件不但牽扯到了宗教、個人崇拜、甚至所使用的恐攻道具「沙林毒氣」，對所有的受害者都有著不可磨滅的影響，並深深地在日本社會中畫下了重重的一道傷痕。



今天，就讓我們一起來回顧這起可怕的恐怖襲擊──「東京地下鐵沙林毒氣事件」吧！

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伴隨著泡沫經濟，奧姆真理教成為一部分人的心靈皈依

要說起這起事件，我們得從距今十年前的泡沫經濟時代開始說起，1985年，日本泡沫經濟破裂造成社會大崩盤，失業率大幅提升，無論是高知識分子或是一般勞工都受到極大的衝擊。就在這時，一個新興宗教「奧姆真理教」興起，由麻原彰晃所創立的奧姆真理教透過各種手法，比如用攝影剪接展示自己的飄浮能力等等來吸引信眾，儘管有些荒謬，但對當時前路未卜的一些日本民眾來說，宗教是很好的心靈寄託。

隨著奧姆真理教逐漸壯大，麻原彰晃的野心也越來越大，除了積極在傳播媒體發聲、組織政黨等等製造正面評價，也試圖影響信眾，計畫惡性犯罪，種種行為引起了警方的注意。1995年，警方由於奧姆真理教涉嫌包括「坂本堤律師滅門案」等等事件，打算於3月22日對其據點進行搜索，但這個風聲卻走漏到了教主麻原彰晃的耳邊，害怕被因此逮捕的麻原彰晃，決定先下手為強，在東京地下鐵列車施放「沙林毒氣」。

奧姆真理教由麻原彰晃所創立。（mainichi.jp）

一個平凡的早晨，突如其來的惡意降臨東京

3月20日早晨，麻原彰晃讓以林郁夫為首的五組教徒，分別前往五輛列車實施計畫，包括千代田線、丸之內線以及日比谷線，他們進入到列車車廂後，將裝有沙林毒氣的容器給戳穿一個小洞，隨後便離開了車廂。不用多久時間，毒氣便擴散至車廂內部，一開始還只是暈眩、不適，而後則是瞳孔縮小，症狀頻發，直到有人開始倒下，才終於驚覺事情不對勁。

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8點35分，地下鐵公司緊急宣布日比谷線停止營運，而另外兩條線路則由於發現不明容器因而離開正常班表，9點27分，地下鐵公司宣布全路線停止營運，並開始進行列車內部的清理，三條路線相匯的霞關站更是直接封鎖。清理行動一直持續到了隔天，霞關站解除封鎖後才全部告一段落，此次的攻擊事件造成了14人死亡，由於附著在衣物上的毒氣被帶至外部，導致傷者高達6000多人。

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展開搜查，對犯人的良心譴責竟成破案關鍵

3月22日，警方按照原定計畫開始搜索「奧姆真理教」25處的據點，搜索到包括軍火，製造沙林毒氣的相關藥品等等，並對教主等一種幹部實施逮捕。儘管麻原彰晃表示這些藥品是用於製作農藥，但施行者之一的林郁夫受不了良心的譴責，在4月8日向警方自白，坦承了一切的罪行，並且協助警方的調查，也因為他的態度配合，林郁夫成為所有施放者中，唯一沒有被判處死刑的人物。

調查完畢後，接踵而來的便是對幹部們的審判，包括主謀麻原彰晃，以及毒氣的散布者，接應者與毒氣製造者們都分別遭到了審判。最終，幹部中有包括麻原彰晃等13人被判處了死刑，其餘則是無期徒刑以及長短不一的有期徒刑，2018年7月，這13名死刑犯分別被執行了死刑，至此，所有事件終於告一段落。

儘管麻原彰晃表示這些藥品是用於製作農藥，但施行者之一的林郁夫受不了良心的譴責，在4月8日向警方自白，坦承了一切的罪行。（節目截圖）

因為林郁夫的態度配合，他亦成為所有施放者中，唯一沒有被判處死刑的人物。（節目截圖）

事件過後，我們似乎只能祈禱世界平和

「東京地下鐵沙林毒氣事件」無疑是在日本歷史上留下濃墨一筆的歷史事件，它的起因只源自於一個野心勃勃的男人，試圖顛覆日本社會，創建一個屬於自己的美好國度，而他也搭上了經濟泡沫化時代的順風車，逐漸壯大，最終導致了悲劇的發生。



我們在看過這樣的恐怖之後，也只能為受害者們獻上默哀，並祈禱類似的悲劇，不會在未來再次發生。

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