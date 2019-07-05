【詭娃安娜貝爾3．影評】竟然係娃鬼《愛回家》？最闔家歡恐怖片

《詭娃安娜貝爾：回家》（Annabelle Comes Home）從中英文片名都洋溢着一種黑色幽默的氛圍，不同於前兩集《詭娃安娜貝爾》的古典氣味，一樣是未知的邪靈透過「詭娃安娜貝爾」再度入侵，不同的是這回結合華倫夫婦家的「靈異博物館」，讓電影整體氣氛變得更為豐富，結合其他鬼怪一如擺渡人、鬼新娘、狼人以及日本武士，讓《詭娃安娜貝爾：回家》更有一種精選集的熱鬧感。

《詭娃安娜貝爾3》於爛番茄網站獲得新鮮度66%的評分。（爛番茄網站截圖）

即睇「詭屋」宇宙系列電影爛番茄新鮮度▼

+ 2

的確就像是驚悚版的《翻生侏羅館》，讓人看得目不暇給，更找來當今最紅的童星Mckenna Grace接替演出新一代的「Judy」，就是要讓影迷有不同感受。有趣的是，這一回孤獨的是人，生活熱鬧的卻是鬼。Judy被朋友們霸凌，生日宴會沒有人來；Mary Ellen偷偷暗戀着喜歡的男生；Daniela自己也有自己跨不過去的心理障礙。對她們來說，鬼的世界縱然未知，也比現世好多了，至少能知道有些物事總是生生不息。

新一代的「Judy」由人氣童星Mckenna Grace飾演。（《詭娃安娜貝爾：回家》劇照）

《詭娃安娜貝爾：回家》就在這種氛圍裏面，讓這3個女孩進入到鬼怪肆虐的住家裏面，體驗前所未見的恐怖體驗，相較於前兩集《詭娃安娜貝爾》，這一回的故事更趨近於闔家觀賞，也是崇尚於真愛無敵，由於時間軸線被壓縮得極短，以至於我們可以在極短的時間內看到這3個女孩如何在有限的空間裏面上上下下，找出破解惡靈的方法，鏡頭一樣靈動，燈光、剪接也都淒厲，證明系列作的劇組同樣是寶刀未老，嫻熟於恐怖的技藝。

《詭娃安娜貝爾：回家》為觀眾帶來前所未見的恐怖體驗。（《詭娃安娜貝爾：回家》劇照）

「詭屋」宇宙耕耘多年，如今來到第三部《詭娃安娜貝爾》，看起來已經是可讓該系列作結，這個魔力強大擅長製造幻術的鬼娃，故事到這裏就已經可以，電影雖不如前一集《詭娃安娜貝爾：造孽》的悲劇宿命，但絕對比首集要來得好。但對我來說，《詭娃安娜貝爾：回家》承襲於溫子仁一貫的況味，很努力想要跳脫既定框架，這回的改變也很好，尤其是讓我們透過靈異博物館，讓眾多來自各方的鬼魂群聚，都有其合理化的存在，倒也是讓恐怖片迷感受目不暇給的視覺享受了。

即睇《詭娃安娜貝爾：回家》精彩劇照▼

+ 5 + 4 + 3

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】