清朝數學題出土「全變中文更難懂」老師解題後網民集體崩潰：好難

數學可以說是許多人的夢靨，其中微積分更堪稱是大魔王，對此台灣資深歷史老師李天豪曾在社交平台分享「清朝的微積分課本」，裡面所有文字，包括公式計算等全被翻譯成中文，讓人看了霧煞煞，引起網友熱議，直呼「同時被語文和數學背叛」；而身為數學老師的YouTuber「寶妮老師」特別替大家翻譯，笑稱「還是英文簡單吧？」



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台灣資深歷史老師李天豪曾於在社交平台貼出清朝微積分課本的照片，發現上面沒有任何一個數字及符號，全是密密麻麻的中文字，雖然每個字都能認得，但組合在一起卻看了一頭霧水，光是讀懂題目都有問題，不少網友見狀紛紛回應「筆畫這麼多，會造成不小的挫折感，而且計算速度一定快不了」、「不管用什麼文字寫，數學永遠不會背叛你」、「同時被語文與數學給拒絕」、「我以為我只有數學爛，原來我中文也很爛」、「不會就是不會，自古皆然」。

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對此，身為數學老師的YouTuber「寶妮老師」特別拍一條影片，來替大家翻譯天書，她研究一番後發現，微分是用「微」的部首「彳」來寫，積分則是用「積」的部首「禾」註記，「訥」則是Natural log的代稱，「丄」與「丅」分別是加減號；另外XYZ常數，在清朝課本中則是以「天地子丑寅卯」代替，abcd等代數則是「甲乙丙丁」，通常「幾分之幾」習慣分母在下、分子在上，但在清朝卻是相反。

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影片曝光後引起討論，許多網友回應「我決定選退了．我終於明白以前老師說我微積分強是安慰話」、「清朝把算式翻譯成這樣的人根本天才吧」、「天的天次方感覺好中二哈哈」、「看完影片我發現我數學跟中文都不好，突破盲腸」、「我昨天嘗試用清朝微積分語言處理變分法的問題，差點沒往生」、「加減號的圖案邏輯是不是撥算盤的手勢？」、「想看清朝的線性代數跟工程數學」。

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