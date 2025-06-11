衣服越洗越髒？洗衣機太骯髒恐變細菌溫床　專家教這樣洗機才正確

衣服越洗越不乾淨、洗衣機傳出異味，甚至運轉聲變得明顯？這些問題往往是因為洗衣槽內部累積了髒污、霉菌或洗劑殘留所致。其實洗衣機本身也需要定期「洗澡」。洗衣機如何清潔？多久洗一次？台灣家事達人陳映如公開小秘訣，幫助延長洗衣機的使用壽命，讓衣物洗得更乾淨，也更安心。



衣服越洗越不乾淨、洗衣機傳出異味，甚至運轉聲變得明顯？（資料圖片）

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如何清洗洗衣機？多久清一次？家事達人分享簡單妙招

台灣家事達人陳映如在臉書粉絲專頁分享，她經常被問到洗衣槽的清潔方法，並整理出簡單又實用的做法。她建議洗衣槽每1～2個月就要清潔一次，避免污垢與細菌積聚。市面上常見的洗衣槽清潔劑或過碳酸鈉都是好選擇，不需太複雜的操作，也能有效分解槽內髒污。建議使用方式為：

將適量清潔劑倒入洗衣槽中 ➜ 選擇高水位設定 ➜ 啟動標準洗程或槽洗淨模式，讓機器自動完成清潔。（清潔過程中不需要放入衣物）清洗完畢後，可再以清水沖洗一次，以去除殘留。



此外，有些洗衣機具備「槽洗淨」功能，只要按下按鍵即可自動進行清洗，有的機型甚至無須搭配清潔劑。不過，她也提醒，若不熟悉操作方式，務必參考使用說明書。

洗衣機日常保養：3招簡單又有效

很多人以為洗衣機只要能運轉就好，其實平常花點心思保養，才能延長壽命、避免問題找上門。洗衣機的日常保養該怎麼做？陳映如提供以下幾點保養建議：

保持通風：每次洗完衣服後，記得打開洗衣機蓋子，讓內部自然風乾，避免潮濕孳生黴菌。

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洗劑別用太多：洗劑用量過多容易殘留，長期會造成皂垢，不僅影響清潔效果，還可能破壞洗衣槽。

硬水區要小心選洗劑：住在硬水區的人應避免使用皂類洗劑（如液態皂），因為皂類遇到硬水容易產生沉澱，堵塞管路、產生皂垢。

洗衣機需要給專業師傅洗嗎？定期檢查才不會傷荷包

雖然自己動手清潔可以解決多數問題，但專業保養仍不可忽視。陳映如建議，即使定期清潔，每5年左右仍應請師傅來進行一次專業檢查或拆洗，確保內部零件沒有過度磨損或藏汙納垢的情形。提早發現問題，也能避免小毛病變成大修費，傷了荷包。

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若不確定機器是否需要深層清洗，最保險的方法是直接洽詢原廠或購買通路的售後保養服務，避免自行拆機造成損壞。別等到衣服洗不乾淨或機器出故障才想起來清潔，從今天開始，讓洗衣機也享受「洗澡」的權利吧！

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