洗衣機突然壞掉為什麼？壽命縮短原因曝光　這樣不當使用成致命傷

洗衣機可說是現代生活不可缺少的家電之一，要是突然壞掉了真的非常令人頭痛。台灣家電達人提醒，不當使用或是忽略定期保養都會影響洗衣機壽命和衣物清潔效果。



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不少人認為洗衣機每天都在洗衣服，感覺很乾淨不用特別保養。台灣家電達人486先生指出，洗衣機內部經常處於溫暖潮濕的狀態，加上殘留的洗劑和污垢容易在滾筒累積，成為黴菌和細菌生長的溫床。如果沒有定期清潔保養，不僅衣服容易越洗越臭，運轉負擔加重更會縮短使用壽命。

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每次洗完衣服之後，記得把洗衣機門打開，進行通風乾燥。每個月可定期投入筒槽清潔劑進行深度清潔，部分品牌機型內建「筒槽保養」行程建議搭配使用。另外，最容易被忽略的「過濾器」也要定期檢查排空。將洗衣機插頭拔除後，打開位於機器下方的排水泵過濾器，將裡面留下的棉絮和異物清除乾淨，確保洗衣機運作順暢。

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若衣服洗完還是有異味，很有可能是洗滌劑使用過量或用到不適合的洗劑。過量的洗劑容易殘留在筒槽內導致細菌滋生，時下不少新式洗衣機搭載自動洗劑投入功能，可根據衣物量自動精準投入洗衣粉和柔順劑，避免殘留且有效延長洗衣機使用壽命。

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一次放入過量的衣物會使內部滾動空間不足，不僅大幅降低清潔效果，也容易讓洗衣機運行時因不平衡而產生晃動和噪音，導致機器損壞。486先生建議每次衣物量以不超過筒槽的70%空間為佳。若家裡是滾筒式洗衣機，建議避免使用洗衣袋以免影響運行時的平衡，對機器造成負面影響。

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