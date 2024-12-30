慳電費｜冷氣機洗衣機「榜上有名」！9大家電待機中卻「勁食電」

家中各種電器運轉會耗費許多電力，我們常常認為只要關掉開關就能達到省電效果，但其實離省電還差一個小步驟。



台灣經濟部指出，家中電器在沒有運轉時其實都有「待機電力」，許多家用電器在未使用時仍然插着插頭，這樣會造成隱形的電力消耗，一年下來每個電器可能多出數十元的電費。因此建議在使用完電器後，務必拔掉插頭，以降低不必要的電費開支。

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不只冷氣、洗衣機！經濟部曝9大家電「沒開機也狂耗電燒錢」

台灣經濟部指出，長時間不使用的電器若持續插着插頭，可能會浪費大量「待機電力」。一些常見的待機電力家電包括：關機後仍亮着小紅燈的電視、顯示時間的微波爐、收錄音機、音響、洗衣機、電腦及螢幕，還有能顯示溫度的冷氣機等，此外，使用遙控器開關的電器產品也屬於這一類。

相對來說，非待機電力的家電，例如風筒，使用後關閉總開關，即使不拔掉插頭也不會消耗電力。因此建議大家在不使用電器時，記得關閉電源或拔掉插頭，以減少多餘的耗電量。

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具待機電力的家電究竟有多耗電呢？依據工研院的測試結果，常見家電的待機耗電量如下：洗衣機約35.5度、微波爐33.2度、電視機26.3度、桌上型電腦25.8度。以住宅用電平均每度2.65元計算，這些電器的待機耗電將使電費額外增加。

另外要注意的是，在拔插頭時應正確使力，如使力點位置不當，造成電線內的銅線斷裂，反而容易使電線受損；常時間或季節變換拔掉插座（例如冷氣），因為插頭或插座在空氣中附着灰塵後，通電時容易造成火花，影響用電安全，建議可用塑膠材質將插座封口。而為了更方便地控制電源，可以選擇配備獨立開關，且具有安全電力負載自動斷電功能的延長線來使用。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不只冷氣、洗衣機！經濟部曝9大家電「沒開機也狂耗電燒錢」，1招省下大筆電費】