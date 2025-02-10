洗衫｜洗衣機真會「吃掉」襪子！藏於「這空間」5個錯誤習慣別犯

洗完衣服後，總是找不到襪子嗎？也許你的襪子真的被洗衣機「吃掉」了！美國加州的兩名大學生就碰上了這個詭異問題，還曾為此爭吵不休。後來在聽說衣物可能會掉進洗衣機的內部後，兩人就找來工具直接拆開洗衣機。果不其然，她們在洗衣機內部發現了大量失蹤已久的襪子和內衣，讓她們相當驚訝。



襪子全躲在洗衣機內？使用這好物可有效解決問題

她們把過程錄製成一支15秒短片，並上傳到 TikTok，結果瞬間爆紅！自於202411月發佈以來，影片觀看次數已突破 390 萬次，引發大量網友關注。留言區裏，大家紛紛討論「它們怎麼會在那裏」、「看吧，真的是洗衣機吃了我的襪子」、「媽我就跟你說我沒弄丟我的襪子」。還有一位網友補充，自己看完影片也拆開了同款洗衣機，結果不僅找到了自己的衣物，還有前任屋主遺留的內褲。

即睇洗衣機把襪子藏在哪裏：（按圖了解）



對於為甚麼衣服會出現在洗衣機內部這個問題，許多人都感到非常困惑；美國通用家電（GE Appliances）的專家Jerrod Kappler曾說明，通常是洗衣機超載導致衣物掉進內部空隙，因此建議大家洗衣時適量放置衣物。此外，不少網友也分享在使用洗衣機前，可以用洗衣袋把襪子和貼身衣物裝起來，能夠有效避免「洗衣機吞襪子」的問題發生。

以下5個洗衣的壞習慣謹記別犯！（按圖了解）



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衣服太多或太少都NG！洗衣機錯誤用法一次看

除了衣服放置太多的問題，其實很多人在使用洗衣機時還有一些習慣，不僅會影響清潔效果，可能還會對洗衣機造成損害。來看看以下這些錯誤行為，你都中了幾條呢？

1. 濕衣服放進洗衣機過夜

如果濕衣物長時間待在洗衣機，霉菌會迅速增長哦！不但會讓衣物產生異味，還可能對健康造成影響。正確做法是即洗即晾，保持衣物乾淨清爽。

2. 清洗防水材質衣物

像羽絨外套、防水外套等不透水的材質，千萬不要放進洗衣機！這些材質會導致水分難以排出，在脫水過程中引起洗衣機異常震動，甚至可能出現洗衣機翻倒、損壞等危險情況。

3. 過量使用洗衣液

洗衣液不是用得越多越乾淨，過量反而會殘留泡沫，成為細菌的溫床，建議按照包裝說明適量使用。

4. 洗衣網塞太多衣服

洗衣網不是萬能袋！如果塞得太滿，衣物就會在洗衣機內滾成一大團，影響清洗效果，還可能讓污漬殘留，甚至損壞洗衣機。

5. 洗得太少也不行

洗衣機需要靠衣物之間的摩擦力來清潔污垢，如果一次只洗一兩件，衣服只會隨着水流打轉，完全無法清潔乾淨。建議每次至少填滿洗衣機容量的50％，清洗效果會更理想！

《網路溫度計DailyView》也提醒您，別忘了洗完衣服後要打開洗衣機蓋，讓內部通風1至2小時，避免潮濕環境滋生黴菌。

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