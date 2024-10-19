不論結婚喜宴或是一般辦桌，通常桌上都會擺放一份菜餚數量和名稱的菜單，通常都會用吉祥話來表示。



有網友日前參加喜宴時，看到桌上菜單的名稱，讓他非常傻眼，因為這些菜名十分搞怪逗趣，讓人完全看不懂是什麼菜。

猜謎式婚宴菜單瘋傳 猜猜「小智我在等你」「精緻海大富」吃什麼（01製圖）

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從這名網友在臉書「爆廢公社二館」PO出的照片看到，他10月參加一場喜宴，桌上菜單的菜名並非像傳統用吉祥話來呈現，反而是搞笑逗趣的寫法，例如：

「船已經到公海了嗎？」

「我蟹蟹你喔」

「這也算是一種仙人跳」

「哇，好精緻啊海大富！」

「小智，我一直在這等你喔」

「誰跟你哆啦A夢，小叮噹啦」

「來去菜市仔跨歐郎呷水果」



搞怪無厘頭的名稱讓原PO看了一頭霧水。

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貼文引起不少討論：

「感覺很好玩，根本不知道吃什麼……哈哈哈」

「這菜單，我也想去吃一次了」

「好期待答案」

「超有創意啦」

「盲菜的概念」

「好有創意的菜單，感覺在拆盲盒」

「真是一份讓賓客餐前有事做的餐單」

「看起來都是海鮮料理，應該很高級」

「有趣是有趣，可是正式場合裡面有許多長輩，甚至絕大部分的人都看不懂」



還有人依據名稱來推測可能的菜色：

「第一道應該是會用竹船造型的海鮮冷盤類」

「海大富可能是雞佛之類」

「海公公是太監，應該是三杯雞佛」

「小叮噹應該是雪糕銅鑼燒」

「仙人跳=佛跳牆？」

「個人綜合大家見解推斷以下答案，1：海鮮冷盤（魚生、海蜇皮、鯊魚煙）、2：瑤柱魷魚圈、3：花生炸湯圓、4：清蒸大螃蟹、5：招牌佛跳牆、6：清蒸石斑魚、7：冬菇燴烏參、8：麻油雞子、9：酥炸棒棒腿、10：烏骨雞湯、11：木耳蓮子湯、12：銅鑼燒、13：水果拼盤，以上純屬推測」



其中不少網友好奇「小智，我一直在這等你喔」到底是什麼菜，有吃過的人揭曉答案是雞湯，意思是指大比鳥等不到小智回來找牠（日本動畫《Pokemon精靈寶可夢》情節），結果被抓去燉雞湯，解答一出也笑翻不少人。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】