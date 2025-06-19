屍水倒入下水道！英國推「水葬」陷道德爭議　亡者尊嚴何在？

​​​​​英國政府正研擬引進一種被稱為「水葬」（Water Cremation）或「鹼性水解」（Alkaline Hydrolysis）的新型殯葬技術，透過高溫鹼性液體將遺體溶解，再將液體作為廢水排入下水道，部份骨骼研磨後返還給家屬，支持者主張此方法減碳又節地，有助於對抗氣候變遷，但也有批評聲浪質疑，這樣將死者當廢水處理，尊嚴何在？引發輿論熱議。



​​​​​英國政府正研擬引進一種被稱為「水葬」（Water Cremation）或「鹼性水解」（Alkaline Hydrolysis）的新型殯葬技術。（AI生成圖片）

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水葬百年前就有專利！已有多國合法使用

根據英媒《太陽報》報導，這項技術早在1888年就已獲得專利，近年才逐漸受到重視，目前已在美國約30個州、加拿大、南非等地合法使用，愛爾蘭則於2023年成為歐洲首個正式開放水葬的國家，英國雖尚未明文開放此技術，但法律委員會已展開相關研議，未來可能會正式納入殯葬體系。

在操作上，「水葬」會將遺體放入高壓容器，與攝氏160度左右的鹼性液體（如氫氧化鉀）反應幾個小時，使軟組織完全分解為棕色液體，類似麥酒色或茶色，與一般廢水混合排出，骨骼則經研磨處理後，可供家屬保存或撒放。

火葬污染、土葬佔地？「水葬」碳排趨近於零

傳統火化平均釋放243公斤的二氧化碳，相當於開車行駛將近千公里；土葬則會造成長期的土壤污染。支持者強調水葬會比傳統火化釋放更少的二氧化碳，也不會像土葬一樣釋出甲醛、重金屬或佔用土地，是對地球更為友善的處理方式。

而根據Farewell Guide的資料，在實施水葬的地區，每次水葬費用落在1500至5000美元間，與火葬相當，甚至可能更具成本效益。

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然而，反對聲音則表示，這種處理方式對死者非常不尊敬，米德塞克斯大學的廢水處理專家指出：「有些人聽到親人遺體最後會被排入馬桶同一管線時，感到難以接受，這像是將摯愛與糞水一同沖走。」雖然醫院與停屍間原本也將廢液導入相同系統，但社群上仍出現「污水葬」、「排污式送別」等批評言論，顯示社會對死亡儀式與尊嚴仍有深厚的情感連結。

環保與文化衝突，推動水葬勢必面對價值觀碰撞

英國大型殯葬公司Co-op Funeralcare早在2023年即籌備導入此技術，無奈受限於法規，導致進度暫緩。面對淨零碳排的政策壓力、都市土地有限的現實，英國若開放「水葬」，確實可以緩解殯葬資源緊繃與環境負擔，但是否能說服民眾接受這種「將親人與污水一起流走」的意象，勢必將成為推動過程中的最大挑戰。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：「水葬」逐漸被引進…遺體沖入下水道「排污式送別」親人能接受嗎？】