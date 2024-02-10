考眼力IQ題集｜每題限時15秒　你能看出圖中的螞蟻能逃出迷宮嗎？

智力題是一種能力測試題。題目可以以任何形式考察答題人的注意力、觀察力、邏輯思維、想象力、記憶力等方面的能力。



一般而言，智力測試題目具有合理性、知識性，同時也具有一定的娛樂性，題目形式也是包羅萬象。在現代商業社會，智力題的應用已越來越廣泛，不僅限於日常娛樂及特殊領域的能力測試，很多公司甚至拿它來作為面試題。

今天，我們一起來看9道有趣的智力測試題。不過，與其説是評測智力，倒不如説考眼力更為恰當。因為很多題目看似複雜無比，但只要有好眼力，就能迎刃而解了

不過要強調一句的是，每道題只有15秒的答題時間（點圖開始挑戰，答案在最後）：

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