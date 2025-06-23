新衣服比你想像的更髒！醫生警告務必先洗再穿　這些人特別易過敏

不少人買了新衣服，就會迫不及待地穿上，但專家提醒，這樣的習慣可能對健康造成風險。台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生呼籲，新衣服在製作、運輸的過程中，可能殘留化學物質或沾染病菌，為了避免皮膚過敏或其他健康問題，務必養成「先洗再穿」的好習慣。



不少人買了新衣服，就會迫不及待地穿上。（FREEPIK）

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台灣醫生劉博仁在臉書粉專表示，許多衣服在生產的過程中會使用防皺、防縮、定型等化學處理，常見的添加物包括甲醛、染料等殘留物，這些物質雖能讓衣服筆挺好看，但一旦接觸皮膚，尤其是過敏體質者，可能引起紅腫、搔癢、皮疹等過敏反應。

除了化學殘留，新衣服從工廠、倉庫、運輸到陳列貨架的過程中，也可能接觸到灰塵、細菌、黴菌孢子，甚至已經被許多人試穿，提升交叉感染的風險。這些風險對於嬰幼兒、皮膚敏感的人、免疫力較弱族群都須格外留意。

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劉博仁醫生指出，特別是貼身衣物或嬰兒衣物，穿之前一定要先用清水或是中性洗劑徹底洗淨，不僅可以去除化學物質和異味，還能讓布料更柔軟，穿起來更舒適。有些天然纖維材質第一次清洗時還會略為縮水或甩色，提前洗過也能避免污染其他衣物或皮膚。

貼文曝光後，引起網友們的共鳴：

「正確！我從事服裝業，一定會跟客人說衣服買回去，洗過再穿」

「新衣會先洗過再存放」

「真的是要先洗過後再穿較好」

「只有外套不用先洗喔。不會和皮膚直接接觸」

「我會過敏，所以一直是先洗後再穿」。



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