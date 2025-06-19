室內晾衫衣物易產生異味！未必與洗衣液有關「5大方法」可改善

近日總是陰雨綿綿、花粉肆虐，許多家庭選擇在室內晾曬衣物，卻也常伴隨一股難以言喻的「悶臭味」。日本專家指出，這類異味並非使用者疏忽，真正的元兇其實是「細菌滋生」。



根據日媒Yahoo報道，日本居家洗衣專家花奈（Hana）提到，潮濕的衣物是細菌滋生的溫床，一旦環境中的溫度與濕度達到特定條件，細菌便會迅速繁殖，進而導致令人困擾的「室內晾衣味」。

以下5大注意事項，可避免已洗未乾的衣物產生異味：（按圖了解）



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為協助民眾對抗異味，花奈提出五大實用對策，在家從根本解決細菌滋生問題：

1. 增加洗衣機用水量

許多新型洗衣機強調節水，反而易使清潔力不足。專家建議，在更換洗衣液或柔順劑之前，應先嘗試提升洗滌時的水量，並採用「注水沖洗」模式，有助於沖走殘留污垢及細菌養分。

2. 洗後立即晾衣

洗衣完成後切勿久放，悶熱潮濕的洗衣槽內適合細菌繁殖。

3. 借助風力加速乾燥

細菌偏好濕氣重的環境。若無法在通風處晾衣，可利用電風扇或循環扇製造風流，有助於加快乾燥速度，進一步抑制異味產生。

4. 定期清潔洗衣槽

若異味持續不退，也可能與洗衣機內部污垢有關。使用氯系清潔劑可有效溶解霉菌與髒污，操作簡便、只需啟動清潔模式並浸泡三小時以上即可。

5. 運用除菌商品進行衣物殺菌

當普通洗衣液與漂白劑無法去除頑強異味時，建議使用「逆性肥皂」進行處理。如苯扎氯銨（陽離子介面活性劑），具有優異的殺菌和消毒效果。將衣物浸泡於500倍稀釋液中約一小時，再進行常規清洗，即可有效除味。

花奈也提醒大家，若想有效避免室內晾衣異味，應從增加水量、加速乾燥、打造不利細菌生存的環境等方面多管齊下，再輔以適當除菌措施，即可讓室內晾衣變得輕鬆又無異味。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】