龍樹諒預言懶人包「13個夢已成真」7/5海底隆起新大陸連結港台菲?

【龍樹諒／我所看見的未來／日本地震預言】2025年7月5日的地震預言源自日本知名漫畫家龍樹諒（竜樹諒）的「預知夢」，她曾於1999年和2021年7月5日兩度夢見日本南方海域將發生巨大海底爆炸，引發海嘯災難，影響範圍涵蓋日本、台灣及菲律賓，引起各界高度關注，台媒《聯合新聞網》整理懶人包，帶你一起了解這個「末日預言」。



《我所看見的未來》預測今年7月5日日本將有大地震。（ABEMA）

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一、誰是龍樹諒？為何預言再度爆紅？

龍樹諒（Tatsuki），1954年出生，是名日本知名女性漫畫家，從1994年至1998年連載漫畫《我所看見的未來》，1999年發行合訂本。

在《我所看見的未來》中，龍樹諒記載自己曾做過的15個預知夢，至今已經有13個得到應驗，由於近年地震頻繁，加上多名氣象專家警告未來30年內有7到8成的機率發生「南海海槽大地震」，隨著預言時間逼近，讓許多民眾相當恐慌。

二、龍樹諒真的曾經「夢見未來」嗎？

儘管龍樹諒不斷強調夢境不是準確預言，但在她的夢日記中，確實曾記錄多個驚人的巧合。

目前已實現的預知夢包含，英國皇后樂圑（Queen）主音因傳染病離世、黛安娜王妃事件、日本年輕搖滾音樂家死亡、日本311大地震、神戶發生重大災難、2020年會出現一種病毒，10年後捲土重來…等等。

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三、7月5日預言內容與時間地點

龍樹諒預言指出，在2025年7月5日凌晨約4點18分日本南海海槽將會發生大地震，日本、台灣、菲律賓三角形海域中心發生海底爆炸，屆時海底將被炸出一條裂縫，大量岩漿噴射而出，引發百米高海嘯，毀滅日本三分之一國土，台灣則是地面隆起突出海面（意即岩漿噴發或地殼擠壓可能推高海床，使台灣陸地抬升，而原本在海裡的陸地亦露出海面），形成一個新大陸，將台灣、菲律賓及香港都連起來。

龍樹諒分別在1999年和2021年的7月5日這天，兩度做了相同場景的預知夢，其中在2021年的這場夢裡，龍樹諒看到了日期明確顯示為「大災難2025年7月」。

而確切的時間點，依據龍樹諒1999年做夢的時間是凌晨4點18分，以及1981年她做的一個「夢中夢」，龍樹諒推測那可能是死後前往冥界的場景，當時她看了一下時間正好停在5點左右，她認為自己及母親、妹妹恐都死於這場海嘯，再加上她於1995年11月24日夢見自己的葬禮是在7月15日，所有的碎片拼湊出7月5日預言的幾個可能時間點，分別是2025年7月5日凌晨4點18分、2025年7月5日凌晨5點、2025年7月5日下午5點。

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四、南海海槽地震風險

日本的研究人員根據古地震紀錄進行的推算，南海海槽大約每100至200年會發生一次大型地震，距上次地震（1946年昭和南海地震）已過79年，隨著時間的推移，南海海槽發生大地震的機率持續增加。

日本地震研究推進本部預估，未來30年內，約有80%機率會發生規模8至9的大地震。日本土木學會（JSCE）也在6月11日發布最新報告，若「南海海槽大地震」發生，保守估計災後20年經濟損失將上看1466兆日圓。

五、預言造成的影響

根據彭博資訊援引ForwardKeys的訂票數據指出，龍樹諒最新預言的影響在南韓、台灣與香港尤為明顯。以香港為例，目前赴日行程平均預訂量年減達50%，而6月底至7月初的預訂量更是暴跌83%。

有風水師也預言日本將發生大地震，導致訪日人數下滑。根據日本政府觀光局數據，今年5月訪日人數創下歷年新高，唯有香港下降，部份香港航空公司也決定調整，甚至取消暑假日本部份航線。

而台灣旅行社業者也指出，受到預言影響，「今年暑假日本旅遊團價格是過去20年最便宜的一年」，各家旅行社日本團至少減少2成。

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六、日本人怎麼看

日本氣象廳長官，在例行記者會上表示：

「就現代科學來說，無法預知地震發生的時日、地點、規模大小，因此那樣的預言是謠言，完全不需擔心。」



針對「7月5日」這個日期，作者龍樹諒則說，「我是根據過往經驗，覺得『可能會這樣吧？』我雖然記得有說過，但當時的作業非常緊湊，可能是在匆忙中被寫進去了」，暗示是出版社編輯根據訪談內容整理的結果，她否認這個具體日期有意義，表示「做夢的日期」不等於「發生事情的日期」。

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七、專家怎麼看

台灣前氣象局地震中心主任郭鎧紋表示，未來30年日本周邊發生大規模地震的機率約80%，但時間若縮短到未來1周內，機率則只有千分之一；另千島海溝周期約為400年快接近，北海道不斷有地震，郭鎧紋建議，若是民眾旅遊害怕，建議去沒有靠海的縣市，像是像長野縣、熊本等。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】