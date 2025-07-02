俄羅斯網紅夫妻在日本用英文點餐失敗　「改說中文」服務生竟秒懂

這兩天，一個「俄羅斯夫婦在日本點餐用英文失敗，最後靠中文吃上飯」的新聞衝上熱搜，看著標題大家可能以為又是哪國網友「惡搞」，可仔細一看，網友們都樂了，主角還真是那對常年住在中國、會說流利中文的俄羅斯老外——維多利亞一家。



影片裡，維多利亞當時點餐用的英語真沒多難，簡單到就「我要這個，還有牛肉」，還帶著點手勢。結果服務生一臉呆滯，像是聽天書。也說不清到底是碰上了不會英文的日本服務員，還是這位「英文翻譯專業高材生」俄羅斯寶媽，帶孩子帶到英文都退步了。

日本服務生聽不懂英文，中文卻OK，讓維多利亞也忍不住爆笑。（抖音影片截圖）

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關鍵時刻，維多利亞靈機一動：

我說中文可以嗎？

只見服務生眼神立刻亮了起來，趕緊說：

可以可以！

這才有驚無險地把飯點上。

回頭想想，維多利亞自己都快笑出聲：

沒想到在日本，英文也不中了，最後還得靠中文。

這個小插曲讓網友們也忍不住調侃，現在出門在外，最該苦練的「外語」估計就是「你會說中文嗎」這句，一問出口，馬上開啟無障礙模式。以往大家以為出國必須英語過關，現在發現其實「漢語過關」更省事。甚至有網友吐槽，不光日本，去韓國、泰國都一樣，當地服務生一眼認出中國人，直接開中文，搞得好多人學外語都沒用武之地了。

更有意思的是評論區，網友們不光是感慨「漢語的影響力」，還忍不住玩梗，拿維多利亞家自家娃來調侃。有人說：

我還記得你兒子當年對你大喊『我要洋人死』，對比日本服務員，已經夠客氣了。

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其實，他家的小孩也挺有故事的。從小在中國長大，長得雖是「洋娃娃」，可說話一口地道中文，甚至和家裡俄羅斯親戚視頻都得靠家長翻譯。最尷尬的場面莫過於，外公外婆不會說中文，孫子孫女不會俄語，親情直接卡住——見面都只能互相傻笑。為了解決這個問題，夫妻倆還特地掏錢送孩子回俄羅斯補母語課，沒想到老師直接投訴，說這倆孩子不僅自己不學俄語，還「帶壞」班裡小朋友，偷偷教大家說中文。甚至有網友觀察，維多利亞兒子的面相都越來越像中國小孩，因為天天講漢語，臉上的肌肉都被「漢化」了。

當然，俄羅斯的基因也沒完全消失。例如最近小女兒換牙，夫妻倆就用上了俄羅斯傳統「硬派」方式，直接在家按住胳膊、上鑷子，愣是全程沒掉一滴眼淚，硬核程度比屏幕前圍觀的中國網友還穩。

其實，維多利亞一家早在中國定居15年了，平時夫妻倆一個在新華社工作，精通5國語言，一個是英語翻譯專業，理論上倆孩子怎麼都該是多國語言天才。結果現實卻有點「扎心」，兒子不會俄語，數學還能考出29分。網路粉絲上千萬，生活熱鬧熱鬧，也有小遺憾。說到底，這一家人中國緣太深，生活裡中俄元素你中有我我中有你。至於母語混亂、成績忽高忽低，看到這裡很多中國家長都笑了：「一瞬間心理平衡了。」

再回到一開始的話題，現在日本的餐廳、商場，越來越多地方能遇到會說中文的服務員，中國遊客多了，日本商家自然也開始學中文、招中國的留學生、印中文菜單，反倒是英語，日本人英語一直就很薄弱。

日本人一向講究服務細節，只要發現某類客人變多，他們調整得比誰都快。對俄羅斯遊客來說，這種「離奇體驗」還挺新鮮，甚至比用英語點餐還意外。對於中國人，聽到服務生能用中文回應，那種熟悉感一下就上來了，就算在異國他鄉，也覺得有點「到家」的味道。說到底，無論你是哪國人，在日本這個地方，只要帶著真誠和微笑，就算語言不通，也總能化解尷尬、收穫溫暖。畢竟，旅行最大的樂趣，就是這些意料之外的小故事。

世界越來越小，有時候最親切的不是語言本身，而是背後的那種認同感。走到哪裡，有家鄉話，有中國味，人就沒那麼孤單。你怎麼看今天這條故事的，是不是感覺我們的同化能力、影響力還是很強的？

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