日本清純美女主播私下竟是Cosplay迷　神還原這角色獲網民激讚

主播是不少女性嚮往的工作之一，在鏡頭前展現出氣質、專業的模樣，不僅容貌姿態有要求，形象更須保持清新。



然而，日本一名女主播卻大方展示自己的「另類愛好」，有別於以往端莊示人的形象，她在社群平台上大曬各種COSPLAY的照片，且還獲得網友們一至好評。

鏡頭前清純專業 私下竟是Coser 點圖放大看看佐佐木舞音的照片：

+ 28

今年25歲的日本女主播佐佐木舞音（佐々木舞音），目前在日本TBS電視台任職，她在過去的採訪中公開承認自己是超級動漫迷，喜歡觀賞各種動畫與漫畫作品。

佐佐木舞音也大方透露自己的「另類愛好」，那就是在家中大玩COSPLAY，扮演成自己喜歡的動漫角色。

早前，佐佐木舞音在Instagram上貼出新照，她COS成日本動漫作品《藥師少女的獨語》的女主角「貓貓」，更透露自己與母親都迷上了這部作品。從照片可見，佐佐木舞音「神還原」劇中角色，頂著一頭招牌的綠色長髮，手上拿著神似藥材的拍攝道具，最後更抱著愛貓合影，角色還原度相當高。

【相關圖輯】日本18禁超色情漫畫作者竟是個美少女 熱愛火辣Cosplay紅到國外（點圖放大瀏覽）：

+ 28

除了COS成「貓貓」外，佐佐木舞音過去也曾扮演過許多動漫角色，還會將照片分享到社群平台與粉絲們互動。

回顧照片，今年她就曾打扮成日本動漫《葬送的芙莉蓮》的「芙莉蓮」一角，佐佐木舞音甚至還模仿原作劇情，在照片中擺出飛吻的姿勢，讓不少粉絲為之心動。

許多網友看到照片後也紛紛留言大讚：

「好可愛」

「我看過妳的各種COSPLAY，真的都很可愛，也很適合妳」

「舞音COS的貓貓真的超級還原」

「好想跟舞音結婚」

【相關圖輯】《女神降臨》作者親自Cosplay女主角 還原度仲高過韓劇版文佳煐（點圖放大瀏覽）：

+ 18

延伸閱讀：

【Daily Podcast】《BBC》調查：伊朗少女參加頭巾抗爭遭安全部隊性侵殺害

重磅廣播／日本黑道「賣珍奶發大財」？暴力團的資金來源之謎

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】