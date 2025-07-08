「插畫界林志玲」人如畫中美少女　竟已50歲　還進軍娛樂圈當歌手

台灣「插畫界林志玲」珞棋用行動告訴大家，50歲還可以美到出道當歌手。



這位視覺年齡凍結在二八年華的美魔女，不只長得甜、氣質仙，還才華橫溢，左手執畫筆、右手拿麥克風，正式以單曲〈流星下的約定〉甜蜜出道，讓網友忍不住直呼：

嗶嗶嗶，太犯規了！

珞棋有「插畫界林志玲」之稱，從外表難以看出竟已50歲。（Facebook@珞棋（藝千））

珞棋的作品以夢幻美女為主，也有繪畫可愛動物等。（IG@drawing_eliana）

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珞棋本身是網路知名插畫家，擅長以夢幻筆觸描繪人物與寵物，曾為出版社、遊戲公司繪製插圖，更受台灣郵政局禮聘，為郵局設計形象角色「郵政寶寶」，堪稱視覺美感與台灣文化認同兼具的藝術家代表。她也曾擔任Corel Painter講師，深耕插畫圈多年，有「插畫界的林志玲」美譽。

她表示：

我希望這首歌就像夜空中那顆最亮的星，在你想念某個人時陪伴你。

這樣的療癒感並不陌生，過去珞棋便在YouTube頻道翻唱王心凌〈愛你〉、〈月光〉等情歌，吸引眾多粉絲留言共鳴，聲音清新又溫柔，讓人一聽就心安。

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