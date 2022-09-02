長髮女神竟着成咁去醫院抽血　IG揭「有前科」　原來今次已算密實

網紅Yumi.k擁有百萬追蹤人數，平時經常在社群上分享清涼照片。



近日她到醫院抽血，卻只穿了一件紫色蕾絲內衣，露出姣好的身材，網友嚇壞直呼「第一次知道抽血要脫衣服」。

原來已非最大膽 去羅志祥演唱會竟這樣穿 點擊放大瀏覽Yumi.k照片：

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Yumi.k在Instagram貼文指出，「這個月抽了3管血，每週醫院報到」，同時附上「抽血認證照」，照片中可見她身穿紫色蕾絲內衣及牛仔褲，手臂上可見剛抽寫完的棉花球，另一隻手上則有脫下的白色上衣，背景則確實是醫院大廳。

其他網友紛紛留言「第一次知道抽血要脫衣服，多保重身體」、「會不會讓別人流更多血」、「穿這樣抽血，我也會噴血」、「有好點嗎？」、「Nice looks」、「Beautiful 」、「好好休息」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】