颱風山陀兒｜瘋傳「最美天使」穿這樣濕身挖水溝　網民：一生平安

山陀兒颱風3日造成高雄狂風暴雨。



有一位短褲妹蹲在路邊徒手清理樹枝、泥巴等，這一幕被網友錄下上傳網路，引起許多人朝聖。

山陀兒颱風吹襲台灣，一名衣著清涼的女子在狂風暴雨下清理水溝，獲不少網民稱讚。（影片截圖：黑色豪門企業）

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臉書社團「黑色豪門企業」上傳一部影片，影片中可以看到一位身穿無袖背心、牛仔熱褲的女子，沒穿雨衣在路邊徒手清淤泥、樹枝，讓網友看完大受感動，稱讚女子是最美的天使。

根據了解，該地點在高雄市鼓山區博愛二路的街頭，這位短褲妹直接在路邊蹲下徒手挖出堵塞水溝的淤泥及樹葉，再拿起一旁的掃把清理路邊。

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【相關圖輯】颱風山陀兒｜台灣打風超市蔬菜被搶光 「唯獨1物沒人買」惹熱議（Facebook@路上觀察學院）

台灣打風前，有女網友發現超市貨架上的蔬菜全被搶光，唯獨剩下紅蘿蔔，引起熱論。（Facebook@路上觀察學院）

其他網友也貼圖證「唯獨紅蘿蔔沒人買」 點圖放大看看：

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網友看完留言大讚：

「真的太熱心了，但建議不要徒手，有時候淤泥裡可能摻雜一些東西，可能會去劃傷玉手。我就被劃傷過，還去急診打破傷風」

「沒有穿任何防護工具甚至淋著雨在清理⋯身為一個女孩也不嫌棄這種骯髒的工作，社會真的需要妳這種超人，一生平安」



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美國直播主麥克疑為追求點閱率在颶風海倫妮吹襲下外出露營。（X@FearedBuck）

說要死得轟烈 最後卻狂叫救命 點圖放大看看直播影片截圖：

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海倫妮颶風已造成美國至少180多人死亡，成為過去55年來襲擊美國本土的第二大致命颶風，僅次於2005年的卡特里娜颶風。（路透社）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】