颱風山陀兒｜瘋傳「最美天使」穿這樣濕身挖水溝 網民：一生平安
撰文：ETtoday
出版：更新：
山陀兒颱風3日造成高雄狂風暴雨。
有一位短褲妹蹲在路邊徒手清理樹枝、泥巴等，這一幕被網友錄下上傳網路，引起許多人朝聖。
點圖放大瀏覽：
+11
臉書社團「黑色豪門企業」上傳一部影片，影片中可以看到一位身穿無袖背心、牛仔熱褲的女子，沒穿雨衣在路邊徒手清淤泥、樹枝，讓網友看完大受感動，稱讚女子是最美的天使。
根據了解，該地點在高雄市鼓山區博愛二路的街頭，這位短褲妹直接在路邊蹲下徒手挖出堵塞水溝的淤泥及樹葉，再拿起一旁的掃把清理路邊。
【相關圖輯】颱風山陀兒｜台灣打風超市蔬菜被搶光 「唯獨1物沒人買」惹熱議
其他網友也貼圖證「唯獨紅蘿蔔沒人買」 點圖放大看看：
+12
網友看完留言大讚：
「真的太熱心了，但建議不要徒手，有時候淤泥裡可能摻雜一些東西，可能會去劃傷玉手。我就被劃傷過，還去急診打破傷風」
「沒有穿任何防護工具甚至淋著雨在清理⋯身為一個女孩也不嫌棄這種骯髒的工作，社會真的需要妳這種超人，一生平安」
【延伸閱讀】颶風海倫妮蹂躪美國 網紅風暴中直播露營呃Like遭批「傻的嗎？」
說要死得轟烈 最後卻狂叫救命 點圖放大看看直播影片截圖：
+15
點圖放大看看海倫妮颶風美國災情：
+20
廣東暴雨｜拾回一命！女子剛過橋 回頭一看「橋已被洪水沖垮」汕尾火車站現「末日式狂風暴雨」 旅客月台集體抱柱慘叫影片瘋傳颱風山陀兒登陸高雄 送貨壯漢3秒被吹走 驚悚一刻影片曝光韓國大暴雨｜地面下陷吞噬貨車 1500人緊急撤離 部份航班取消颱風山陀兒登陸高雄 市區驚現「水龍捲」撞擊建築物颱風天鵝吹襲菲律賓 男子全屋水浸卻苦中作樂當渡假 獲網民盛讚颱風襲台前夕吉祥物模型被「五花大綁」 網友笑稱：有逃跑前科海葵颱風｜1晚降雨逾百毫米 「三合院變泳池」台男游泳苦中作樂颱風小犬勁到「吹壞風速計」打破台灣氣象站紀錄 有人家門被吹走
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】