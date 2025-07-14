日本鄉村爆離奇糾紛　中國女開車撞到另一中國女的車後竟這樣做

在日本的一個窮鄉僻壤小鎮，兩名素不相識的中國女性，因為一場近乎偶然的「車禍+砸車」事件，莫名其妙地聯繫到了一起。



案子說起來讓人啼笑皆非。2025年7月6日的下午，地點就在鳥取縣倉吉市一個普通民宅的停車場。49歲的中國籍女性，把自己開的車不小心撞上了一輛停在那裏的車，可能一時沒緩過來氣，又拿起鐵管對着擋風玻璃一陣猛砸。

鳥取縣一名49歲的中國籍女性開車不小心撞上了一輛停在停車場的車，竟拿起鐵管猛砸該車擋風玻璃，引起熱論。（yahoo.co.jp）

被砸的那輛車的主人同樣是中國人，平時住在幾百公里外的愛知縣春日井市，那天正好來鳥取辦事，案發時人就在附近，親眼看見自己的車遭了殃，立刻報警。（yahoo.co.jp）

警察把人帶走調查才發現，這兩位中國女性之前互不相識，也沒什麼恩怨，唯一的共同點就是都來自中國。（示意圖，will-creswick/unsplash）

被害人當時不在車裏，但就在附近，看見自己的車遭殃，當場報了警。無語的是被砸的那輛車的主人同樣是中國人。她今年45歲，平時住在幾百公里外的愛知縣春日井市。那天正好來鳥取辦事，在民宅門口停車歇歇腳。案發時人就在附近，親眼看見自己的車遭了殃，立馬報警。

等警察把人帶走調查才發現，這兩位中國女性之前互不相識，也沒什麼恩怨，唯一的共同點就是都來自中國。話說在日本全國範圍內，鳥取縣（石破茂老家）本身就是人口最少的縣，2025年時全縣人口大約只有53萬出頭。倉吉市是鳥取縣內的第三大城市，但常住人口也只有5萬多。中國人少得可憐。正常情況下，別說砸車，遇到個同胞都不容易。

而如果說這事已經夠稀奇了，再翻一翻近一年的新聞，你會發現類似的「同胞撞上同胞」的案例，其實還真不止一起。2024年8月31日，山梨縣富士河口湖町，也就是富士山腳下的那個觀光小鎮，晚上8點多發生了一起更讓人難受的車禍。一對中國籍的老夫妻，62歲的阿姨和66歲的大叔，走在人行道的斑馬線上，突然被一輛轎車從右側闖紅燈撞倒。救護車趕到現場，兩人都送進醫院搶救，可惜阿姨因為傷勢太重，沒能挺過來，大叔也陷入了昏迷。

肇事司機巧合的也是中國人，27歲的女生，住在東京都練馬區，是公司職員。當天晚上她開車路過富士河口湖，因為闖了紅燈，直接撞上了正在過馬路的同胞夫妻。山梨警方以「過失駕駛致傷罪」把她當場帶走。面對警察問話，她承認了自己闖紅燈，承認了事故責任。但這些再多解釋也沒什麼意義，對被害人來說，一個家庭徹底散了。

在這樣日本的兩起事件裏，肇事者和受害者全都是中國人，而且事前互不認識。你說巧合吧，真是巧得讓人哭笑不得。每次這種新聞出來，在日的中國人朋友圈總會熱議，很多人都在問：

這是什麼概率？

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大部分在日華人的生活都挺普通，大家忙着自己的工作和家庭，平時沒什麼交集，偶爾聚個會也只是聊聊家常。誰能想到，會在新聞裏看到完全陌生的兩夥中國人，以這麼戲劇化的方式聯繫在一起。

日本網友紛紛吐槽：

「也就是說，這種事發生的幾率簡直是天文數字。來自愛知和鳥取、彼此素不相識的兩位中國女性，居然隨身帶着鐵管，就因為有人亂停車就動怒，在鳥取這樣偏僻的鄉下居然會發生這種事，真的讓人無法理解。」



「難道是愛知縣的中國女性把車停在了鳥取縣那位中國女性的家門口嗎？總之雖然具體情況不太清楚，但這種處理方式肯定不對。會不會是一下子就情緒失控，突然爆發了？這種事真的讓人覺得很害怕。」



「用鐵管砸毀汽車這樣的事，在日本的犯罪新聞裏我是頭一次聽說。以前這種案件，大概只有黑幫或者類似的團伙才會幹。難道今後這種事情也會變成常態嗎？不得不說全球化的影響真讓人害怕。」



「難道是在車裏隨身常備着鐵管嗎？」



「看來我們真的需要重新思考該如何與外國人相處了。這種事實在太讓人害怕了。」



人在異鄉，別太計較，能讓一步讓一步，多點理解和包容，畢竟每個人都不容易。從文化角度看，這些故事很難用簡單的概率解釋清楚。中國人常說「他鄉遇故知」，但現實往往沒那麼温情。無論身在何處，每個人都是那個龐大社會里的一粒塵埃，偶然相遇、偶然錯過，有時甚至會在完全意想不到的場景裏，成為彼此命運中的「主角」。只不過，有時候是温暖的邂逅，有時候卻是一場難以言說的事故。

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