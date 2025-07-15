啦啦隊涼水祭失控！球迷疑「水槍裝尿」亂射　還故意瞄準女孩眼睛

台灣棒球涼水祭活動引發爭議，部分球迷行為失序成為焦點。



中信兄弟涼水祭主題日在兩天內吸引超過2.8萬名球迷進場，創下洲際球場12場破萬及室外主場人數第一名的佳績。然而，現場卻傳出球迷不當使用水槍，不僅將水噴向啦啦隊成員的眼睛，更有網友爆料有人將尿液、啤酒等不明液體裝入水槍中四處噴灑，甚至連龍隊選手朱育賢準備打擊時也遭水潑濺，引發各界關注與討論。

中信兄弟涼水祭主題日在兩天內吸引超過2.8萬名球迷進場，創下洲際球場12場破萬及室外主場人數第一名的佳績。（Facebook@Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊）

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現場啦啦隊成員邊荷律在表演時遭水槍噴射，當下立即用手遮擋，似乎感覺到不適，雖然她很快恢復笑容繼續表演，但類似情況並非個案。

更令人擔憂的是，社群媒體上出現匿名爆料，指稱有球迷將尿液裝入水槍中並到處炫耀，也有人使用啤酒、飲料等液體替代清水。有網友表示聽到現場男性觀眾討論要去廁所取尿，認為「加水稀釋就不會被發現」，這些行為引發民眾強烈譴責。

實際上，賽前中信兄弟啦啦隊凱蒂就曾與工作人員提醒球迷「不要射眼睛」，主辦單位也明確公告禁止朝球場內、應援舞台噴水，更禁止在水槍中裝入飲料、啤酒等液體，並強調他人頭部為禁止噴射區域。現場工作人員也手持提示牌提醒球迷遵守規則，但部分球迷仍無視規定，導致狀況頻傳。

此事件引發球迷社群熱議，有人建議應停辦類似活動，但更多民眾希望球迷能夠自律，讓這項一年一度的主題日活動能夠持續舉辦。畢竟在炎熱天氣下，大多數參與者都能理性參與並從中獲得樂趣，只要每個人都能遵守規則，涼水祭仍能為球迷帶來歡樂與美好回憶。

Passion Sisters啦啦隊韓籍成員邊荷律（IG@yuling34）

Passion Sisters啦啦隊韓籍成員邊荷律（IG@yuling34）

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