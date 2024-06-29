天使與魔鬼！Passion Sisters啦啦隊兩大韓籍女神各勝擅場狂吸粉

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」2名韓籍外援邊荷律、李丹妃，赴台灣已過了一段時間。



她們也相當用心地感受台灣，同時也曝光和其他團員相處的感覺。

Passion Sisters啦啦隊韓籍成員邊荷律（IG@yuling34）

Passion Sisters啦啦隊韓籍成員邊荷律（IG@yuling34）

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李丹妃提到，韓國職棒的啦啦隊最多就是8-10位，不過台灣的話人數比較多，像是PS的話竟然有25位啦啦隊員。

而她也透露，第一次看大家見面是在練習時，這時候才發現大家都很活潑：「大家都很開朗、熱情，每個人都很熱情。」

Passion Sisters啦啦隊韓籍成員李丹妃（IG@lu2ull）

Passion Sisters啦啦隊韓籍成員李丹妃（IG@lu2ull）

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聊到語言問題，邊荷律分享，雖然現在中文不太好，但希望未來可以學好中文，和隊友有好的互動。

為了和隊友打好關係，她也學了幾個簡單的詞彙，像是「謝謝、你好、沒關係」等等的。

不過她也提到，PS成員也有準備一些韓文來問候她們，最令她印象深刻的就是：「妳好漂亮。」

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【同場加映】小龍女啦啦隊徵新人爭崩頭 藝人網紅甚至日本AKB48前成員也報名（IG@yuna105_）

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有趣的是，邊荷律來到台灣後，和峮峮就有一點私交，峮峮分享自己平常若看到蠟筆小新的東西時，就會拍照傳給她看，她也跟峮峮開玩笑地說：「你是不是以後看到蠟筆小新就會想到我？」

另外峮峮也力邀李丹妃去吃臭豆腐，不過當李丹妃聽到這3個字的時候，斷然拒絕對方，她說：「我想跟峮峮一起去夜市，但我不想吃臭豆腐。」

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夢想家專屬啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓（IG@t40533）

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