77歲資深藝人曾中風入院遭「誤傳死訊」網民發現：Google搞錯了？
撰文：聯合新聞網
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77歲的余天在歷經二女兒余苑綺過世後，自己身體健康狀況也頻亮紅燈，因小中風腦中有血塊而進行手術治療，後來又發現肝臟有7厘米大的囊腫，這幾年他也鮮少公開露面，不料近日有網友上網搜尋他的近況，結果竟出現死訊，最後才知原來是AI搞錯了。
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近日有位網友在Threads上發文透露，在Google輸入「余天近況」搜尋，結果網頁中有Google AI提供的一些余天相關問題解答，網友點了一則「余天還活著嗎？」沒想到Google AI的答案是「2022年8月21日因大腸癌病逝於臺北榮民總醫院，享年39歲」，網友感到疑惑問：
「他不是七十幾歲嗎？」
其他網友推測應是AI截取了錯誤資訊，答案中的死訊應該是指余天的女兒余苑綺，並熱心回報給Google，網友們也提醒現階段AI還是會給出一些錯誤資訊。
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