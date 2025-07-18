南京紅姐｜從沉沒成本到怕丟臉　專家解讀「來都來了」背後心理

中國南京「紅姐事件」引發熱議，一名男子假扮女性，與上千名男性發生關係。網路上流傳，有些人在見面過程中已發現對方是男的，卻仍選擇留下，並說出「來都來了」。對此，諮商心理學家張宇傑從心理角度出發，針對「來都來了」這四個字進行分析。



紅姐是誰？南京紅姐事件懶人包

事件主角是一位來自中國南京的38歲焦姓男子，化名「阿紅」，以女性身份在網路上與大量男性互動。他透過濾鏡、假髮和變聲器刻意營造熟女形象，態度溫柔、話術細膩，自稱可提供「免費服務」，只要求對方帶水果、飲料或衛生紙作為見面禮。據傳他曾與多達1691人發生關係，但警方未證實此數字。

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網路上也曾盛傳「紅姐事件」中有多名男性感染愛滋病毒（HIV）。據陸媒《法治日報》報導，至少有3名男子HIV檢驗結果為陽性，但尚無法確認是否與該事件直接相關 。至今也無官方證據顯示焦姓男子本人感染HIV。

警方指出，該名男子在過程中暗中錄影，並將影片上傳販售牟利。事件曝光後，他的假身份被揭發，也引發社會對性別認同與心理現象的討論。焦姓男子因其裝扮與角色設定，被網友稱為「紅姐」。其中，有人在見面過程中已察覺對方是男性，卻仍選擇留下，並說出那句「來都來了」，引發大量轉傳與討論。

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紅姐蛋餅、斬男減齡穿搭爆紅

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，從「南京紅姐事件」近十日的網路探索概念來看，除了主關鍵詞「來都來了」熱度最高，其他延伸詞彙也相當集中，例如「紅姐早餐店」、「紅姐濾鏡挑戰」等，顯示這起事件已在網路上發展出獨特的迷因語言。因為隨著事件爆發後，紅姐的形象與語錄在網路上快速被「迷因化」。其中，在台南新營，一家本就名為「紅姐手工蛋餅」的早餐店意外爆紅。網友湧入Google評論留言：「來都來了，吃個蛋餅吧」、「你怎麼有蛋？」等語錄齊發，讓店家一度登上熱搜，也讓無辜早餐店被捲入迷因風暴。

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紅姐穿搭也成為仿妝與話題重心：碎花洋裝、假髮、黑裙成了「減齡斬男套裝」；見面小禮包也備受矚目，網友整理成「懶人包」：水果、花生油、牛奶、還有一包衛生紙。而TikTok、IG等平台出現紅姐濾鏡與仿製紅姐房間的自拍挑戰。

（網路溫度計DailyView授權使用）

心理學家解讀「來都來了」

針對「來都來了」這句話，諮商心理學家張宇傑在社群平台說明，看似輕描淡寫的口頭禪，背後其實隱含了複雜的心理狀態與情緒反應。他指出，這句話可能來自以下幾種心理動力：

一、不甘心成本已經付出

在行為經濟學裡，這叫「沉沒成本謬誤」。人們會因為已經投入了時間、金錢或情感，就不願意輕易放棄，即使知道繼續下去可能不太對勁。他指出：

「我都來這一趟了，就算感覺怪怪的，也先做了再說。」



二、是怕丟臉、怕被笑

在某些社群氛圍或男性群體中，選擇「離開」可能會被視為軟弱的表現。張宇傑指出：「總比被朋友笑說『你也太膽小』好。」因此，即便意識到眼前的情境不合理，許多人還是選擇留下，因為那看起來比較「不丟臉」。

三、無法承認「我可能被騙了」

這句話有時也是一種自我保護。當面對錯誤或被欺騙時，承認事實會帶來強烈羞恥感，反而說出「來都來了」來遮掩失落與不安。張宇傑進一步說明，這不一定是放鬆，而是焦慮、自尊與群體壓力的混合體，因為「一個真正有底氣的人，會坦然地說出：我有權利在任何時候轉身離開。」這句話確實傳達出「做決定、選擇離開」是一種內在力量。

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當「來都來了」成了勉強自己的理由，怎麼辦？

張宇傑在分享中也提出一個可以練習的問題，提醒我們停下來想一想：

「我是真的想繼續，還是只是不敢承認，這一切其實不太對勁？」



這樣的提問，目的在於幫助我們辨識內在動機，練習從自我說服與逃避中抽身。不是要否定當下的選擇，而是提醒自己：我留下來，是因為真的願意，還是因為不敢走、不想承認錯誤，或是捨不得已經付出的成本？ 在那些我們輕描淡寫地說出「來都來了」的時刻，也許正是我們可以暫停一下、重新做決定的關鍵時機。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年07月06日至2025年07月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『南京紅姐事件』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】