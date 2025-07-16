紅姐、來都來了哥「進駐」葵廣？驚現宣傳照！店長：行過想人笑吓

「紅姐千人斬」事件連日震驚中港台泰四地，引來大量網民抽水。近日有網民發現，葵涌廣場有一間小食店亦乘機加入大玩「紅姐」迷因，引發網上萬人轉載，該店負責人更向《開罐》親身解釋迷因背後含義。



葵廣小食店貼紅姐二創「宣傳照」

上週網上驚傳內地偽娘「南京紅姐」誘騙1691名男子與其發生關係，連日震驚中港台泰四地。不少網民戲稱「紅姐千人斬」，其中更有不少人在網上二創迷因，連藝人都「玩埋一份」。而近日就有網民發文貼出葵涌廣場一間小食店印出「紅姐」及「來都來了男」的二創迷因圖作宣傳，笑指「葵廣真係好跟得上潮流」。從其中一張圖片可見，「紅姐」一手拿著手抓餅，另一隻手則竪起大拇指，旁邊的「來都來了男」則拿著班戟，表情非常享受，並在圖中加入字句「來都來了 幫我買一個唄」。而第二張宣傳照片中，則放大「來都來了男」的圖片，並加入「不臭了 真香」。

貼文過萬人轉發 網民笑爆指有反效果

網民連日來對「紅姐」的討論度一發不可收拾，而此貼文在截稿前更獲得超過九千人點讚、一萬人轉載。不少網民亦覺得非常搞笑，「救命，見到不臭了真香笑到標眼水」、「絕 ， 比個like」，有人則稱讚負責人，「要讚老細轉數夠快」、「做生意就係要隨機應變 緊貼社會時事」，但亦有人對此行銷手法提出質疑，「有冇諗過其實會有反效果？」、「笑係好笑，但係唔夠膽食」、「一見到個臭字，就飽晒」。

網民留言評論。（網上截圖）

記者親身到現場發現更多「搞笑位」

《開罐》記者到小店現場直擊，店舖位於2樓角落位置，而附近亦有不少小食店及手搖店，人流頗高，兩張迷因圖則貼在店面正面和側面當眼位置。記者到達店面時無人接應，按下枱上的「落單鐘」時竟傳出並非一般鐘聲，而是何太「你出街訓！唔好再跟住我！」的錄音，非常搞鬼。

負責人：要想辦法「出位」增加曝光率

負責人Teddy向《開罐》表示，此店前身章魚燒店，但無奈食材成本貴，而附近亦有多間同類型小食店競爭，加上得悉3樓某知名主打班戟的小食店結業，於是在7月初「華麗變身」轉型成主打賣手抓餅及班戟的小食店。

Teddy承認，製作「紅姐」二創迷因時主要原因是為「吸睛」。Teddy指香港經濟不佳，生意亦因此不太好，只能想辦法「出位」，而「紅姐」是近期熱話，有使用社交媒體的人都認識，故此希望藉此吸引更多人留意店鋪。此外，Teddy表示也希望可以為食客以至途人帶來歡樂，「行過想人笑吓，開心咁過一日」。而這幾日中他有留意到不少人在店前拍照打卡該二創圖，但不知道貼文爆紅，感到意外。雖然有貼文爆紅的加成，但Teddy指生意額並不見明顯增長，不過他並沒有介意，認爲已做到吸睛搞笑的效果，成功增加曝光率。

食客都認得 指「來都來了」是名句

《開罐》訪問其中一位食客關小姐，她指自己對紅姐一事略有所聞，更指「來都來了」是名句。而今次光顧是因爲先前已曾品嘗過覺得整體不錯，而非被迷因所吸引。