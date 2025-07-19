人妻睡覺「轉靜音」聽不到電話！老公「遙距復仇」用奇招將她叫醒

一名人妻分享，自己習慣在睡前將電話轉為靜音模式，因此沒有接到丈夫打來的電話，沒料到對方竟想用一招叫醒，令她哭笑不得。看完文章的網友們表示學到了，「這招好用喔…」、「這招不錯，學起來」。



該名人妻在Facebook專頁《靠北老婆》中匿名發文透露，因為睡前習慣性將手機關靜音，導致自己沒接到老公的電話，沒料到對方竟遠程控制，將冷氣轉為暖氣模式，她醒後發現溫度變成28度，讓她哭笑不得，「想把我熱醒」。

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網友們看完文章後紛紛留言說道：

．「裝睡的人叫不醒，但關空調可以。立馬得到驗證！」

．「我老公會遠端打開監控大叫我的名字⋯⋯（打電話我沒接的時候）」

．「真是個暖男呀」

．「早上鬧鐘叫不醒，我先生叫我也叫不起來的時候，他最後一招就是關我冷氣…」

．「以後你睡覺把家裡WiFi關掉他就不能遠控」



也有網友好奇詢問，若把冷氣關機不是更有效率，同時還能省電，對此有人解釋道：

．「關機怎麼會更快，關機是從有冷氣變沒冷氣，短時間房間還涼涼的，根本不會察覺，調成暖氣才會有感」

．「升溫慢呀！我需要床上那位快點回應XD」



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