年輕人為何時常「emo」？醫生揭4大關鍵原因　社交媒體亦是元兇

近來「emo」一詞在年輕族群間廣為流行，意指感到抑鬱、焦慮或煩躁的情緒狀態。台灣精神科醫生楊聰財指出，許多人時常感到莫名「emo」，背後實際上涉及多重因素。



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楊聰財解釋，「emo」源自英文「emotional」的縮寫，代表情緒化的意思。當年輕人說「我emo了」，通常表示心情鬱悶或不開心，但這種狀態與抑鬱症有所區別，多半是因為壓力、焦慮或生活瑣事所致。

根據楊聰財的分析，造成莫名「emo」的第一個原因是壓力累積，當長期壓力無法適當釋放時，容易產生焦慮和抑鬱情緒。第二個因素則是自我期望過高，當無法達到預期目標時，失落感會逐漸堆積。

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社交媒體的影響是第三個重要因素。楊聰財表示，現代人每天接觸大量資訊，容易不自覺地與他人做比較，進而產生焦慮感。第四個原因則與生理因素有關，如荷爾蒙波動或缺乏運動等，都可能導致情緒起伏。

針對如何走出「emo」情緒，楊聰財建議首先要放慢生活步調，適度降低對自己的要求。此外，透過運動和親近大自然來舒緩壓力，有助於大腦釋放正面情緒。若情況持續，也建議可以尋求信任的人傾訴或尋求專業協助。

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